Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में जानलेवा बनी पुलिसवालों की थार, स्कूटी सवार रिटायर रजिस्ट्रार को रौंदा, सिपाही हिरासत में

Apr 25, 2026 10:16 pm ISTDinesh Rathour झांसी
share

बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस में शनिवार दोपहर को रिटायर असिस्टेंट रजिस्ट्रार बेकाबू थार की चपेट में आ गए। उनकी स्कूटी थार में फंस गई और वह करीब 20 मीटर तक घसीटती ले गई। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

यूपी में जानलेवा बनी पुलिसवालों की थार, स्कूटी सवार रिटायर रजिस्ट्रार को रौंदा, सिपाही हिरासत में

Jhansi News: यूपी के झांसी में पुलिसवालों की थार एक व्यक्ति के लिए जानलेवा बन गई। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस में शनिवार दोपहर को रिटायर असिस्टेंट रजिस्ट्रार बेकाबू थार की चपेट में आ गए। उनकी स्कूटी थार में फंस गई और वह करीब 20 मीटर तक घसीटती ले गई। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि थार में चार पुलिसकर्मी सवार थे, जो हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने थार कब्जे में ले ली है। एक सिपाही को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

एरच थाना क्षेत्र के गांव भदरवारा निवासी 70 वर्षीय रिटायर असिस्टेंट रजिस्ट्रार मनीराम वर्मा सपरिवार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते थे। उनके बेटे गिरीश कुमार ने बताया कि शनिवार दोपहर वह स्कूटी से घर का सामान लेने के लिए घर से निकले थे। अभी वे कैंपस में परीक्षा भवन के पास पहुंचे ही थे कि एक तेज रफ्तार थार ने उन्हें टक्कर मार दी। थार में चार वर्दीधारी पुलिसवाले सवार थे। टक्कर लगते ही पिता स्कूटी समेत गिर पड़े। थार उन्हें रौंदते हुए काफी दूर तक घसीट ले गई। शोर मचा तो लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान में बैठकर भारत के नंबर से व्हाट्सएप चला रहे आईएसआई हैंडलर

हादसे के बाद भागे पुलिसकर्मी

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि चारों पुलिस वाले गाड़ी से अपना सामान निकाल कर गर्ल्स हॉस्टल वाले रास्ते से भाग निकले। सुरक्षागार्ड और राहगीरों ने थार के पहिए के नीचे फंसे मनीराम वर्मा को निकाल कर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर रजिस्ट्रार ज्ञानेंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट प्रमोद, सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। टक्कर मारने वाली थार को कब्जे में ले लिया गया है। मामले की जांच कराई जा रही है।

ये भी पढ़ें:चार मई के बाद टीएमसी के गुंडो को छिपने की जगह नहीं मिलेगी, बंगाल में बोले योगी

पौत्र ने देखा पर पहचान नहीं पाया

रिश्ते में मनीराम वर्मा के पौत्र आशीष को ललितपुर में होमगार्ड की परीक्षा देनी थी। उन्होंने बताया कि उधर से गुजरते वक्त उन्होंने देखा कि थार के पहिए के नीचे कोई दबा है। उसके पैर दिख रहे थे। लोग थार के नीचे से उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद ही पिता का फोन आया कि दादा की हादसे में मौत हो गई है। बाद में पता चला कि जो दुर्घटनाग्रस्त थार मैंने देखी थी, उसके नीचे दबा शख्स कोई और नहीं मेरे दादा ही थे। रजिस्ट्रार ने बताया कि प्रबंधन ने सीसी टीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया, विश्वविद्यालय परिसर में थार से कुचलकर रिटायर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की मौत हुई है। थार किसी अन्य की है, जबकि इसे सिपाही रजत चला रहा था। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने गाड़ी में चार सिपाही सवार होने की बात कही है। इसकी जांच की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ गया दरोगा, 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Jhansi News Up Latest News Bundelkhand अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।