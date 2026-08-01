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पुलिसवाले के कुकर्म के शिकार परिवार के लिए आगे आए पुलिसवाले, करेंगे ये व्यवस्था

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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पुलिस अधिकारियों ने तय किया है कि जिस किराये के मकान में पीड़ित परिवार रह रहा है, उसका एक साल तक का किराया पुलिसवाले देंगे। इसके लिए मकान मालिक से बात कर किराया अग्रिम देने की तैयारी की गई है, ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े और उन्हें मकान खाली करने जैसी दिक्कत का सामना न करना पड़े।

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पुलिसवाले के कुकर्म के शिकार परिवार के लिए आगे आए पुलिसवाले, करेंगे ये व्यवस्था

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10 वर्षीय मासूम बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की दर्दनाक घटना के बाद पुलिस विभाग ने पीड़ित परिवार की मदद के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। एक पुलिसकर्मी द्वारा किए गए जघन्य अपराध से पूरे विभाग की छवि पर लगे दाग के बीच अब पुलिस परिवार का भरोसा लौटाने और उन्हें हरसंभव सहारा देने की कोशिश में जुटी है।

पुलिस अधिकारियों ने तय किया है कि जिस किराये के मकान में पीड़ित परिवार रह रहा है, उसका एक वर्ष का किराया पुलिस विभाग वहन करेगा। इसके लिए मकान मालिक से बातचीत कर किराया अग्रिम देने की तैयारी की गई है, ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े और उन्हें मकान खाली करने जैसी परेशानी का सामना न करना पड़े। यही नहीं, मृत बच्ची की दोनों बहनों की पढ़ाई भी प्रभावित न हो, इसके लिए उनकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाने का निर्णय लिया गया है। किताबें, यूनिफॉर्म, फीस और अन्य शैक्षणिक जरूरतों की व्यवस्था पुलिस विभाग की ओर से कराई जाएगी।

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अधिकारियों का कहना है कि बच्चियों की पढ़ाई किसी भी हाल में नहीं रुकने दी जाएगी। घटना के बाद परिवार की अन्य बच्चियां गहरे सदमे और डर में हैं। इसे देखते हुए एसएसपी डॉ कौस्तुभ ने निर्देश दिया है कि फिलहाल पुलिसकर्मी स्वयं बच्चियों को स्कूल छोड़ने और वापस घर तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि बच्चियां धीरे-धीरे भय के माहौल से बाहर निकल सकें और सामान्य जीवन की ओर लौट सकें।

अधिकारियों का कहना है कि यह केवल आर्थिक सहायता का मामला नहीं है, बल्कि उस विश्वास को फिर से कायम करने की कोशिश है, जिसे विभाग के ही एक सिपाही की करतूत ने गहरी चोट पहुंचाई है। पुलिस परिवार की हर जरूरत पर नजर रखेगी और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराएगी।

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सीओ कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी का कहना है कि आरोपी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के साथ-साथ पीड़ित परिवार का साथ देना भी उसकी जिम्मेदारी है। इसी सोच के तहत राहत और पुनर्वास से जुड़े इन फैसलों को अमल में लाया जा रहा है, ताकि परिवार को इस कठिन समय में कुछ सहारा मिल सके।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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