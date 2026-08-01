Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुलिसवाले अपने ही साथियों के खंगालने लगे रिकॉर्ड, बनेगी लिस्ट; बड़े ऐक्शन की तैयारी

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

इस लिस्ट में मुख्य रूप से ऐसे पुलिसकर्मियों को शामिल किया जाएगा, जिन पर दुष्कर्म, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ हिंसा या अन्य महिला संबंधी गंभीर अपराधों के आरोप हैं। सभी जिलों से ऐसे मामलों की डिटेल जुटाई जा रही है। इसके बाद हर प्रकरण की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

UP Police News
यूपी पुलिस

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे ने वर्दी की मर्यादा और जनता का भरोसा कायम रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और वर्दी को दागदार होने से बचाने के उद्देश्य से गोरखपुर रेंज के सभी जिलों में उन पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कराई जा रही है, जिनके खिलाफ महिला संबंधी अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं या गंभीर आरोप लगे हैं। डीआईजी ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर रिकॉर्ड खंगालने को कहा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सूची में मुख्य रूप से ऐसे पुलिसकर्मियों को शामिल किया जाएगा, जिन पर दुष्कर्म, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ हिंसा या अन्य महिला संबंधी गंभीर अपराधों के आरोप हैं। सभी जिलों से ऐसे मामलों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। इसके बाद प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस के लिए अब वीकेंड ट्रेनिंग टारगेट, शनिवार-रविवार को होगा ये काम

जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ महिला संबंधी गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें संवेदनशील और जनसंपर्क वाली ड्यूटी से हटाया जाएगा। जिन मामलों में आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर पाए जाएंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तेज करने के साथ बर्खास्तगी की संस्तुति शासन को भेजी जाएगी। वहीं, जिन मामलों में जांच लंबित है, उनके शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी एक पुलिसकर्मी की आपराधिक हरकत पूरी वर्दी की छवि को धूमिल करती है। इसी वजह से महिला संबंधी अपराधों के मामलों में अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है । एसएसपी डॉ कौस्तुभ का मानना है कि इससे न केवल भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा, बल्कि पुलिस की साख भी मजबूत होगी।

चौकी इंचार्ज निलंबित, कोतवाल लाइनहाजिर

जिला अस्पताल से 10 साल की बच्ची को अगवा कर हैवानियत और हत्या करने के मामले में शुक्रवार को नगर निगम चौकी प्रभारी दीपशिखा को निलंबित कर दिया गया। जबकि, कोतवाली प्रभारी छत्रपाल सिंह को लाइनहाजिर कर दिया गया। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच का भी निर्देश दिया गया है। एसएसपी का कहना है कि जांच के बाद अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह को कोतवाली का प्रभार दिया गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में मुख्यमंत्री युवा सलाहकार समिति, BJP विधायक ने CM योगी को भेजा प्रस्ताव
ये भी पढ़ें:यूपी में एक भी प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किया, योगी के मंत्री का अखिलेश पर पलटवार
ये भी पढ़ें:Gen Z पर फटाफट काम, नौजवानों की ऊर्जा के सही इस्तेमाल को सरकार ने बनाया प्लान

दरअसल, आजमगढ़ की बच्ची जिला अस्पताल में भर्ती अपनी बड़ी बहन को मंगलवार की रात में खाना देने के लिए आई थी। पुलिस की वर्दी में आया बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव यहीं से उसे साथ लेकर चला गया था। घर पहुंचने में देर होने पर परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की और फिर रात में ही नगर निगम चौकी पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी थी। आरोप है कि चौकी इंचार्ज और थानेदार ने पुलिस तो भेजी, लेकिन मामले को गंभीरता से नहीं लिया।

मामला अधिकारियों क संज्ञान में आने के बाद बुधवार दोपहर बाद पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी सिपाही को हिरासत में लिया गया। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने गुरुवार की सुबह बच्ची का शव चिउटहा पुल के नीचे से बरामद किया। मामले में आरोपी सिपाही पर कार्रवाई करने के साथ ही पुलिस की भूमिका की भी जांच की जा रही थी। अब सीओ कोतवाली की रिपोर्ट आने के बाद एसएसपी ने कोतवाल को लाइनहाजिर करने के साथ ही चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।