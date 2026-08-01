पुलिसवाले अपने ही साथियों के खंगालने लगे रिकॉर्ड, बनेगी लिस्ट; बड़े ऐक्शन की तैयारी

इस लिस्ट में मुख्य रूप से ऐसे पुलिसकर्मियों को शामिल किया जाएगा, जिन पर दुष्कर्म, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ हिंसा या अन्य महिला संबंधी गंभीर अपराधों के आरोप हैं। सभी जिलों से ऐसे मामलों की डिटेल जुटाई जा रही है। इसके बाद हर प्रकरण की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे ने वर्दी की मर्यादा और जनता का भरोसा कायम रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और वर्दी को दागदार होने से बचाने के उद्देश्य से गोरखपुर रेंज के सभी जिलों में उन पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कराई जा रही है, जिनके खिलाफ महिला संबंधी अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं या गंभीर आरोप लगे हैं। डीआईजी ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर रिकॉर्ड खंगालने को कहा है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सूची में मुख्य रूप से ऐसे पुलिसकर्मियों को शामिल किया जाएगा, जिन पर दुष्कर्म, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ हिंसा या अन्य महिला संबंधी गंभीर अपराधों के आरोप हैं। सभी जिलों से ऐसे मामलों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। इसके बाद प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ महिला संबंधी गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं, उन्हें संवेदनशील और जनसंपर्क वाली ड्यूटी से हटाया जाएगा। जिन मामलों में आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर पाए जाएंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तेज करने के साथ बर्खास्तगी की संस्तुति शासन को भेजी जाएगी। वहीं, जिन मामलों में जांच लंबित है, उनके शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी एक पुलिसकर्मी की आपराधिक हरकत पूरी वर्दी की छवि को धूमिल करती है। इसी वजह से महिला संबंधी अपराधों के मामलों में अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है । एसएसपी डॉ कौस्तुभ का मानना है कि इससे न केवल भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा, बल्कि पुलिस की साख भी मजबूत होगी।

चौकी इंचार्ज निलंबित, कोतवाल लाइनहाजिर जिला अस्पताल से 10 साल की बच्ची को अगवा कर हैवानियत और हत्या करने के मामले में शुक्रवार को नगर निगम चौकी प्रभारी दीपशिखा को निलंबित कर दिया गया। जबकि, कोतवाली प्रभारी छत्रपाल सिंह को लाइनहाजिर कर दिया गया। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच का भी निर्देश दिया गया है। एसएसपी का कहना है कि जांच के बाद अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह को कोतवाली का प्रभार दिया गया है।

दरअसल, आजमगढ़ की बच्ची जिला अस्पताल में भर्ती अपनी बड़ी बहन को मंगलवार की रात में खाना देने के लिए आई थी। पुलिस की वर्दी में आया बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव यहीं से उसे साथ लेकर चला गया था। घर पहुंचने में देर होने पर परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की और फिर रात में ही नगर निगम चौकी पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी थी। आरोप है कि चौकी इंचार्ज और थानेदार ने पुलिस तो भेजी, लेकिन मामले को गंभीरता से नहीं लिया।