Hindi NewsUP NewsPolice officer involved in conversion racket operating under the guise of a gym; five centers sealed, two more arrested
जिम की आड़ में धर्मांतरण के खेल में सिपाही भी शामिल, हाफ एनकाउंटर में एक और गिरफ्तार

संक्षेप:

मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण के खेल में एक सिपाही भी शामिल मिला है। पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार किया है। वहीं, एक अन्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है।

Jan 23, 2026 02:06 pm IST
मिर्जापुर में जिम की आड़ में यौन शोषण और धर्मांतरण के मामले में खड़ंजा फाल पर मुठभेड़ में एक आरोपी आयरन फायर जिम के मालिक फरीद अहमद को गोली मारने के बाद गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में एक सिपाही भी शामिल मिला है। जीआरपी सिपाही इरशाद खान को माधोसिंह स्टेशन (भदोही) पर दबोचा गया। वह गहमर (गाजीपुर) का निवासी है। सिपाही ने दो शादियां की हैं। पहली शादी उसने मुस्लिम लड़की से की। दूसरी हिन्दू लड़की से कर रखा है। अब तक पुलिस पांच जिम का संचालन बंद करा चुकी है। उधर, वाराणसी जोन के एडीजी पीयूष मोर्डिया बुधवार देर रात देहात कोतवाली पहुंचे। उन्होंने करीब तीन घंटे छानबीन की। इस मामले में चार आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे।

पुलिस लाइन में गुरुवार को डीआईजी सोमेन बर्मा ने मामले का खुलासा किया। बताया कि घंटाघर निवासी फरीद अहमद जिम चलाने की आड़ में महिलाओं-युवतियों का यौन शोषण करता था। ब्लैकमेलिंग कर उनका धर्मांतरण कराता था। दो पीड़ित युवतियों की तहरीर पर पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। मंगलवार को दो जिम मालिक और दो ट्रेनर पकड़े गए। पांच जिम सील कर दिए गए। फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई।

डीआईजी के मुताबिक मुखबिर ने पांचवें आरोपी और आयरन जिम मालिक फरीद अहमद के खड़ंजा फाल में छिपे होने की सूचना दी। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस टीम देख जिम मालिक फरीद अहमद घबड़ा गया। भागने के चक्कर में उसने जवानों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। वह घायल होकर गिर पड़ा। मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका पार्टनर जीआरपी जवान इरशाद खान माधोसिंह स्टेशन पर तैनात है।

पांच जिमों के संचालन पर लगाई गई रोक

मिर्जापुर। महिलाओं-युवतियों के यौन शोषण और धर्मांतरण में लिप्त पांच जिमों के संचालन पर डीएम पवन कुमार गंगवार ने रोक लगा दी। जिमखानों के आसपास जुटने वालों पर शांतिभंग की कार्रवाई का निर्देश दिया। डीएम की कार्रवाई से जिम संचालकों में हड़कंप मच गया। देहात कोतवाली पुलिस ने आरोपी केजीएन जिम मालिक लकी अली खान, केजीएन-2 के संचालक जहीर खान, आर्यन फायर जिम के मालिक इरशाद खान, शेख अली आलम और फैसल को मंगलवार को गिरफ्तार किया था।