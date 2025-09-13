police officer beat up young man who went to lodge report pulled him off bike by his hair then slapped him suspended रिपोर्ट लिखाने गए युवक को दरोगा ने पीटा; बाल पकड़कर बाइक से खींचा, फिर बरसाए थप्पड़, सस्पेंड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
रिपोर्ट लिखाने गए युवक को दरोगा ने पीटा; बाल पकड़कर बाइक से खींचा, फिर बरसाए थप्पड़, सस्पेंड

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दरोगा एक युवक के बाल पकड़कर उसे पीटता नजर आ रहा है। युवक दरोगा से अपनी बाइक चोरी की बात बता रहा है।

Dinesh Rathour बरेलीSat, 13 Sep 2025 03:54 PM
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दरोगा एक युवक के बाल पकड़कर उसे पीटता नजर आ रहा है। युवक दरोगा से अपनी बाइक चोरी की बात बता रहा है, लेकिन दरोगा उसकी बात सुने बिना ही उसकी पिटाई शुरू कर देता है। वायरल वीडियो यूपी के बरेली जिले का है। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने दरोगा को सस्पेंड करके उसके खिलाफ जांच बैठा दी है।

सिरौली थाना क्षेत्र के गांव संग्रामपुर में रहने वाले शिशुपाल की नवीगंज से बाइक चोरी हो गई थी। गुरुवार को वह बाइक चोरी की शिकायत करने सिरौली थाने गया था। वह थाने में खड़ी एक बाइक पर बैठा था, तभी दरोगा सतेंद्र सिंह मोबाइल पर बात करते हुए एक व्यक्ति के साथ वहां पहुंचे। दरोगा के साथ आए व्यक्ति ने शिशुपाल से उनकी जाति पूछी। उन्होंने अपनी जाति बताई तो मोबाइल पर बात कर रहे दरोगा सतेंद्र सिंह ने कॉल काटकर शिशुपाल को बाल पकड़कर खींच लिया और थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए।

इस दौरान शिशुपाल गुहार लगाते हुए कहते रहे कि वह बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराने आए हैं, लेकिन दरोगा सतेंद्र सिंह उन्हें थप्पड़ जड़ते रहे। इस घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने घटना का संज्ञान लेकर दरोगा सतेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। एसएसपी ने दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं।

लूट की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचा था युवक

शिशुपाल ने बताया कि गुरुवार को वह शाहबाद से लौट रहे थे। टांडा के पास सिरौली इलाके के तीन युवक बाइक से आए और उनके बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर रोक लिया। इसके बाद एक युवक ने रूमाल से उन्हें नशा सुंघा दिया, इसके बाद उनकी बाइक, मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हो गए। वह मामले की शिकायत दर्ज कराने सिरौली थाने पहुंचे तो दरोगा ने उन्हें पीटा। वहीं सिरौली थाने के इंस्पेक्टर क्राइम भारत सिंह ने बताया कि अभी युवक की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

एफआईआर दर्ज न करने पर चौकी इंचार्ज सस्पेंड

सात दिन पूर्व चांढपुर में बरेली-बदायूं हाईवे किनारे पुरानी पुलिस चौकी के पास नवदिया के रविंद्र वर्मा के जनसेवा केंद्र का शटर काटकर चोर 12 हजार की नकदी, एक फोटो कापी मशीन, राउटर, चार्जर, लीड, इयरफोन आदि सामान चोरी कर ले गए थे। पीड़ित के तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने छह दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने चोरों की सीसीटीवी फुटेज के साथ तहरीर सरदारनगर चौकी इंचार्ज को दी थी। उन्होंने जांच कर चोरों का पता लगाने का आश्वासन दिया था। दूसरे दिन चौकी इंचार्ज ने कहा कि उसका राउटर तालाब के पास मिला है, जिसे एक मानसिक मंदित युवक लेकर घूम रहा था। मामले में कार्रवाई न होने पर पीड़ित 11 सितंबर को एसएसपी के सामने पेश हुआ। उन्हें पूरी स्थिति की जानकारी दी। इसके बाद एसएसपी अनुराग आर्य ने चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह की लापरवाही मानते हुए उन्हें शुक्रवार को निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। थानाध्यक्ष सनी चौधरी ने पीड़ित रवि की तहरीर पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दिया है।

