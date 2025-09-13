रिपोर्ट लिखाने गए युवक को दरोगा ने पीटा; बाल पकड़कर बाइक से खींचा, फिर बरसाए थप्पड़, सस्पेंड

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दरोगा एक युवक के बाल पकड़कर उसे पीटता नजर आ रहा है। युवक दरोगा से अपनी बाइक चोरी की बात बता रहा है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दरोगा एक युवक के बाल पकड़कर उसे पीटता नजर आ रहा है। युवक दरोगा से अपनी बाइक चोरी की बात बता रहा है, लेकिन दरोगा उसकी बात सुने बिना ही उसकी पिटाई शुरू कर देता है। वायरल वीडियो यूपी के बरेली जिले का है। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने दरोगा को सस्पेंड करके उसके खिलाफ जांच बैठा दी है।

सिरौली थाना क्षेत्र के गांव संग्रामपुर में रहने वाले शिशुपाल की नवीगंज से बाइक चोरी हो गई थी। गुरुवार को वह बाइक चोरी की शिकायत करने सिरौली थाने गया था। वह थाने में खड़ी एक बाइक पर बैठा था, तभी दरोगा सतेंद्र सिंह मोबाइल पर बात करते हुए एक व्यक्ति के साथ वहां पहुंचे। दरोगा के साथ आए व्यक्ति ने शिशुपाल से उनकी जाति पूछी। उन्होंने अपनी जाति बताई तो मोबाइल पर बात कर रहे दरोगा सतेंद्र सिंह ने कॉल काटकर शिशुपाल को बाल पकड़कर खींच लिया और थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए।

इस दौरान शिशुपाल गुहार लगाते हुए कहते रहे कि वह बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराने आए हैं, लेकिन दरोगा सतेंद्र सिंह उन्हें थप्पड़ जड़ते रहे। इस घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने घटना का संज्ञान लेकर दरोगा सतेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। एसएसपी ने दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं।

लूट की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचा था युवक शिशुपाल ने बताया कि गुरुवार को वह शाहबाद से लौट रहे थे। टांडा के पास सिरौली इलाके के तीन युवक बाइक से आए और उनके बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर रोक लिया। इसके बाद एक युवक ने रूमाल से उन्हें नशा सुंघा दिया, इसके बाद उनकी बाइक, मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हो गए। वह मामले की शिकायत दर्ज कराने सिरौली थाने पहुंचे तो दरोगा ने उन्हें पीटा। वहीं सिरौली थाने के इंस्पेक्टर क्राइम भारत सिंह ने बताया कि अभी युवक की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।