यूपी में 28 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी पुलिसकर्मियों की छुट्टी, डीजीपी ने जारी किया आदेश

संक्षेप: आगामी त्योहारों को देखते हुए यूपी में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आदेश जारी कर दिया है। पर्व के दौरान पुलिस कर्मी मुस्तैदी से ड्यूटी करेंगे।

Wed, 15 Oct 2025 10:11 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
आगामी त्योहारों को देखते हुए यूपी में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आदेश जारी कर दिया है। पर्व के दौरान पुलिस कर्मी मुस्तैदी से ड्यूटी करेंगे और कोई भी अप्रिय घटना न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। डीजीपी ने कहा है कि दीपावली और छठ के त्यौहार को देखते हुए प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को 28 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। आपात परिस्थितियों में केवल वरिष्ठ अफसरों की अनुमति से छुट्टी ली जा सकेगी।

बतादें कि 18 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक त्योहार हैं। 18 को धनतेरस, 19 को छोटी छिवाली, 20 को दिवाली, 21 को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को इस बार भाईदूज का त्योहार पड़ रहा है। इसके बाद छठ पर्व शुरू हो जाएगा जो 28 अक्टूबर तक चलेगा। डीजीपी ने बताया कि त्योहारों के चलते बाजारों में भीड़भाड रहती है। ऐसे में पुलिसकर्मियों की जगह-जगह ड्यूटी लगाई जाती है जिससे की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे।

त्यौहारों को लेकर यूपी में चल रहा विशेष अभियान

वहीं दूसरी ओर आगामी त्यौहारों के मद्देनजर यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य उत्पादों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। बयान के मुताबिक, सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आठ से 17 अक्टूबर तक दीपावली विशेष अभियान शुरू किया है। बयान में कहा गया है कि इस अभियान के तहत अब तक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने 4621 स्थानों का निरीक्षण किया, 2085 छापे मारे और 2853 नमूनों की जांच की है। इसके अनुसार, अब तक कुल 2993 क्विंटल मिलावटी और अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसका अनुमानित मूल्य 3.88 करोड़ रुपये है। बयान में कहा गया है कि मानव उपभोग के योग्य नहीं होने पर 1155 क्विंटल सामग्री नष्ट की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1.75 करोड़ रुपये है। इसके मुताबिक, उन्नाव, मथुरा और लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत तीन प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं।