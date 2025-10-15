यूपी में 28 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी पुलिसकर्मियों की छुट्टी, डीजीपी ने जारी किया आदेश

संक्षेप: आगामी त्योहारों को देखते हुए यूपी में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आदेश जारी कर दिया है। पर्व के दौरान पुलिस कर्मी मुस्तैदी से ड्यूटी करेंगे।

आगामी त्योहारों को देखते हुए यूपी में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आदेश जारी कर दिया है। पर्व के दौरान पुलिस कर्मी मुस्तैदी से ड्यूटी करेंगे और कोई भी अप्रिय घटना न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। डीजीपी ने कहा है कि दीपावली और छठ के त्यौहार को देखते हुए प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को 28 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। आपात परिस्थितियों में केवल वरिष्ठ अफसरों की अनुमति से छुट्टी ली जा सकेगी।

बतादें कि 18 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक त्योहार हैं। 18 को धनतेरस, 19 को छोटी छिवाली, 20 को दिवाली, 21 को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को इस बार भाईदूज का त्योहार पड़ रहा है। इसके बाद छठ पर्व शुरू हो जाएगा जो 28 अक्टूबर तक चलेगा। डीजीपी ने बताया कि त्योहारों के चलते बाजारों में भीड़भाड रहती है। ऐसे में पुलिसकर्मियों की जगह-जगह ड्यूटी लगाई जाती है जिससे की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे।