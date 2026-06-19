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यूपी में छिपे स्लीपर सेल पर पुलिस की पैनी नजर, संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद एक्टिव हुईं एजेंसियां

Dinesh Rathour बुलंदशहर
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गुरुवार को बुलंदशहर से यूपी एटीएस ने दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद से पूरे यूपी में छिपे स्लीपर सेल पर पुलिस ने पैनी नजर रखनी शुरू कर दी है। जांच एंजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं।

यूपी में छिपे स्लीपर सेल पर पुलिस की पैनी नजर, संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद एक्टिव हुईं एजेंसियां

Bulandshahr News: बुलंदशहर के गांव से दो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से खुफिया एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। अब यूपी पुलिस और एटीएस भी प्रदेश भर में छिपे स्लीपर सेल पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी एटीएस द्वारा आतंकियों को पकड़े जाने के बाद से खुफिया इकाइयों ने स्लीपर सेल को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के कारण यहां आतंकियों के स्लीपर सैल का बड़ा नेटवर्क हो सकता है। हालांकि अभी तक स्थानीय खुफिया इकाई की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। बीते दिनों भी बुलंदशहर में भूड़ चौराहे के पास ही वर्षों से रह रहा एक पाकिस्तानी नागरिक भी गिरफ्तार हो चुका है। उस मामले में भी एलआईयू को कोई जानकारी नहीं थी।

18 जून को यूपी एटीएस ने बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अकबरपुर से दो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी का खुलासा किया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों आरोपी पाकिस्तान के आतंकियों के संपर्क में थे। जिले में स्लीपर सेल के इनपुट मिलने के बाद पुलिस और खुफिया विभाग ने सक्रियता बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियों की प्राथमिक जांच और खुफिया सूचनाओं के आधार पर अब इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।

जिले के उन संवेदनशील क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ा दी गई है जहां बाहरी लोगों का जमावड़ा देखा गया है। संदिग्धों के सोशल मीडिया और डिजिटल संचार माध्यमों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि उनके नेटवर्क और फंडिंग के स्रोतों का पता लगाया जा सके। बुलंदशहर जिले की संवेदनशीलता पर नजर डालें तो जिले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से लेकर डी कंपनी के शूटरों तक की गिरफ्तारी हो चुकी है।

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अतिसंवेदनशील जिलों में शामिल है बुलंदशहर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के चलते जिला बुलंदशहर बेहद अतिसंवेदनशील है। बुलंदशहर के अलग-अलग क्षेत्रों में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से लेकर डी-कंपनी के शूटरों तक की गिरफ्तारी हो चुकी है। खुर्जा और स्याना क्षेत्र से आईएसआई से जुड़े जासूस पकड़े जा चुके हैं। बीते वर्षों में जिले से दाऊद कंपनी के शूटरों से लेकर पाकिस्तान के जासूस और आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिला बुलंदशहर में नरौरा परमाणु पॉवर प्लांट है। इसके पास ही राजधानी दिल्ली है। जिला मेरठ में मेरठ कैंट, गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस भी नजदीक है। यही कारण है कि यहां बीते वर्षों के दौरान आतंकी गतिविधियां नजर आई हैं।

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13 साल से बुलंदशहर में रह रहा था पाकिस्तानी नागरिक

23 अप्रैल 2026 को यहां से आरोपी सैयद वासित अली उर्फ बासित इरशाद को पकड़ा गया था, जो कराची पाकिस्तान का रहने वाला था। करीब 13 साल से सैयद वासित बुलंदशहर में पहचान छिपाकर रह रहा था। 27 अक्तूबर 2019 को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कोतवाली देहात क्षेत्र से खुर्जा निवासी जाहिद को गिरफ्तार किया था। जाहिद पर आईएसआई से जुड़ा होने का आरोप लगाया गया। आरोपी जाहिद के पास से कुछ गोपनीय दस्तावेज भी बरामद हुए थे।

2018 में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने तीन शटरों को किया था गिरफ्तार

13 अप्रैल 2018 को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने डी-कंपनी के तीन शूटरों को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। करीब डेढ़ दशक पहले खुर्जा क्षेत्र में दाऊद कंपनी से जुड़े अबू सलेम के एक पॉटरी में छिपने का पता चला था। 2004 में सिकंदराबाद से लश्कर-ए-तैयबा के दो लोग पकड़े गए, जिन्हें करीब दो साल पहले दिल्ली की अदालत से सजा सुनाई जा चुकी है। इसी तरह स्याना क्षेत्र में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा एक चिकित्सक पकड़ा गया, जिसे वर्ष 2016 में बुलंदशहर की अदालत ने सजा सुनाई।

‘एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि जिला पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। एलआईयू को भी सक्रिय रहकर संवेदनशील क्षेत्रों में पुख्ता सूचनाएं जुटाने के लिए कहा गया है। सभी लोगों को भी अपने आसपास होने वाली गतिविधियों को लेकर सतर्क एवं जागरूक रहना चाहिए।’

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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