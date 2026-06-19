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फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर हासिल कर ली पुलिस की नौकरी, सिपाही बने आठ लोगों की सेवा समाप्त

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़
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यूपी पुलिस की सीधी भर्ती 2023 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर आठ लोगों के नौकरी हासिल करने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आठों लोगों पर मुकदमा दर्ज करके उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है।

फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर हासिल कर ली पुलिस की नौकरी, सिपाही बने आठ लोगों की सेवा समाप्त

Pratapgarh News: यूपी के मिर्जापुर जिले के आठ लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर यूपी पुलिस की नौकरी हासिल कर ली। 2023 में हुई यूपी पुलिस की सीधी भर्ती में सिपाही बन गए। वकील की शिकायत के बाद जांच में पुलिस ने फर्जीवाड़े का खुलासा किया। पुलिस लाइन प्रतापगढ़ में तैनात एसआई राजेश कुमार यादव ने आठों के खिलाफ धोखाधड़ी करने, जाली दस्तावेज को असली बताकर नौकरी हासिल करने जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। सभी की सेवा समाप्त कर दी गई है। सभी आरोपी मिर्जापुर जिले के निवासी हैं।

प्रयागराज के अल्लापुर निवासी एक अधिवक्ता ने बांदा पुलिस से शिकायत की थी कि मिर्जापुर के विंध्याचल थाना अंतर्गत ग्राम जासा बधौरा के निवासी शुभम दुबे ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर नौकरी पाई है। शुभम की आरटीसी बांदा में हुई थी लेकिन तैनाती प्रतापगढ़ में है, इसलिए बांदा पुलिस ने प्रकरण प्रतापगढ़ पुलिस को भेजकर जांच का अनुरोध किया। एसपी ने मामले की जांच सीओ पुलिस लाइन को सौंप दी।

जांच अधिकारी शिवनारायण वैश ने जांच कराई तो शुभम के अलावा जिले में तैनात सात और सिपाहियों मिर्जापुर के विंध्याचल थाने अंतर्गत जासा बधौरा गांव के अजय कुमार, धानी पट्टी सुपन्था गांव के प्रदीप कुमार, भोसिंह का पूरा की खुशबू गुप्ता, सरोई तिवारी आकाश मिश्रा, थाना जिगना अंतर्गत परमानपुर गौरा के अभिषेक पांडेय, रामपुर हंशवार के रविशंकर और थाना कोतवाली कटरा अंतर्गत बथुआ महूअरिया के दिव्यांशु यादव के प्रमाण पत्र फर्जी मिले। इन सभी लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर नौकरी पाई है। इन सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है।

इन पर है फर्जी प्रमाणपत्र से पुलिस की नौकरी पाने का आरोप

1. शुभम दुबे, निवासी ग्राम जासा बधौरा, थाना विंध्याचल, जिला मिर्जापुर
2. अभिषेक पांडेय निवासी ग्राम परमानपुर गौरा, थाना जिगना, जिला मिर्जापुर
3. रविशंकर निवासी रामपुर हंशवार, थाना जिगना, जिला मिर्जापुर
4. प्रदीप कुमार निवासी धानी पट्टी सुपन्था, थाना विन्ध्याचल, जिला मिर्जापुर
5. अजय कुमार निवासी जासा बधौरा, थाना विंध्याचल, जिला मिर्जापुर
6. खुशबू गुप्ता निवासी भोसिंह का पूरा, थाना विंध्याचल, जिला मिर्जापुर
7. आकाश मिश्रा निवासी सरोई तिवारी, थाना विंध्याचल, जिला मिर्जापुर
8. दिव्यांशु यादव निवासी बथुआ महूअरिया, थाना कोतवाली कटरा जिला मिर्जापुर

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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