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गाजीपुर में बिना अनुमति रहने पर मुख्तार के बेटे अब्बास को पुलिस की नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब

Deep Pandey हिन्दुस्तान, गाजीपुर, हिन्दुस्तान
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गाजीपुर में बिना अनुमति रहने पर मुख्तार के बेटे अब्बास को पुलिस की नोटिस दिया है। पुलिस ने उन्हें 48 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने तीन दिन तक गाजीपुर में रहने की अब्बास को अनुमति दी है।

गाजीपुर में बिना अनुमति रहने पर मुख्तार के बेटे अब्बास को पुलिस की नोटिस, 48 घंटे में मांगा जवाब

निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी गाजीपुर में रुकने पर मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ विधायक अब्बास अंसारी(MLA Abbas Ansari) को पुलिस ने नोटिस दिया है। पुलिस ने उन्हें 48 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने तीन दिन तक गाजीपुर में रहने की अब्बास को अनुमति दी है।

जानकारी के अनुसार मुहम्मदाबाद क्षेत्राधिकारी सुधाकर पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम रविवार देर रात करीब साढ़े 11 बजे अब्बास अंसारी के यूसुफपुर बाजार स्थित पैतृक आवास पर पहुंची थी। विधायक अब्बास पर मौजूद थे। क्षेत्राधिकारी सुधाकर पांडेय ने विधायक अब्बास से मुलाकात कर कोर्ट की अनुमति के अनुसार निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी गाजीपुर में रुकने को लेकर पूछताछ की। साथ ही पुराना गनर बदलने को लेकर भी जानकारी ली। सीओ ने नोटिस देते हुए सभी प्रश्नों का जवाब 48 घंटे में देने को कहा। वहीं विधायक अब्बास अंसारी ने सीओ से कहा कि यह मामला पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि मऊ के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को जानकारी देने के बाद ही वह यहां रह रहे हैं।

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गाजीपुर में तीन दिन रहने की अनुमति

क्षेत्राधिकारी सुधाकर पांडेय ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विधायक के आवास पर जांच के लिए पुलिस टीम भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को मऊ जनपद में रहने पर रोक लगाई थी, जबकि उन्हें तीन दिन तक गाजीपुर के मुहम्मदाबाद स्थित यूसुफपुर पैतृक आवास में रहने की अनुमति दी गई थी। यह अवधि 15 मई को समाप्त हो गई थी।

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अब्बास ने दिखाए दस्तावेज

पूछताछ के दौरान सीओ ने विधायक से कोर्ट का कोई नया आदेश हो तो उसे दिखाने के लिए कहा गया। बताया जा रहा है कि अब्बास ने कुछ दस्तावेज पुलिस को दिखाए। इसके बाद नोटिस का जवाब देने की बात कहकर पुलिस टीम लौट गई।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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