राजा भैया के शस्त्र पूजन पर पुलिस की जांच रिपोर्ट आ गई, दशहरा पर हथियारों के जखीरे की हुई थी पूजा

संक्षेप: दशहरा पर चर्चा का विषय बनी कुंडा के विधायक बाहुबली राजा भैया की शस्त्र पूजन की तस्वीरें और वीडियो पर पुलिस की जांच रिपोर्ट आ गई है। पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर ने हथियारों के इस जखीरे को लेकर जांच की मांग पुलिस से की थी।

यूपी के प्रतापगढ़ की कुंडा से विधायक बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का दशहरे के मौके पर हथियारों के जखीरे के साथ किए गए शस्त्र पूजन की जांच रिपोर्ट आ गई है। इस शस्त्र पूजन की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हुए थे। इसी के बाद पूर्व आईजी और अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने शिकायत करते हुए हथियारों की जांच की मांग की थी। पुलिस की रिपोर्ट में राजा भैया के बेंती आवास पर हुए इस शस्त्र पूजन को पारंपरिक कार्यक्रम बताया गया है। हालांकि अधिकारियों ने पुलिस टीम को आगे भी मामले पर सतर्क नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

राजा भैया के शस्त्र पूजन का वीडियो अमिताभ ठाकुर ने पुलिस अधिकारियों को भेजा था। कहा था कि वीडियो में एक साथ सैकड़ो शस्त्र देखे जा सकते हैं। राजा भैया के लोगों ने इन्हें वैध हथियार होने की बात कही है लेकिन इसके बाद भी एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में शस्त्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन के मामले की जांच होनी चाहिए।

अमिताभ ठाकुर की शिकायत के बाद प्रतापगढ़ एडिशनल एसपी बृजनंदन राय ने सीओ कुंडा अमरनाथ गुप्ता से जांच कराई। इसी की जांच रिपोर्ट अब सामने आई है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि राजा भैया द्वारा विजयादशमी के अवसर पर बेंती आवास स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर प्रांगण में 30 वर्षों से शस्त्र पूजन कार्यक्रम किया जा रहा है। राजा भैया के दादा स्वर्गीय राय बजरंग बहादुर सिंह और पिता उदय प्रताप सिंह द्वारा भी यह कार्यक्रम किया जाता था। इस अवसर पर किसी प्रकार के शस्त्र प्रदर्शन, अभ्यास, नारेबाजी, अवैध शस्त्र होने या विधि विरुद्ध कार्य के कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं।