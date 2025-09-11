Police inspector head was broken in a fight between women eight arrested महिलाओं के झगड़े में दारोगा का फूटा सिर, युवती को भी जमीन पर गिराकर पीटा, आठ गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPolice inspector head was broken in a fight between women eight arrested

महिलाओं के झगड़े में दारोगा का फूटा सिर, युवती को भी जमीन पर गिराकर पीटा, आठ गिरफ्तार

आगरा में दुकान पर कब्जे को लेकर बवाल हो गया। महिलाओं के झगड़े के बाद एक पक्ष की महिलाएं पुलिस से भिड़ गयीं और एक दारोगा को सिर में डंडा मारकर घायल कर दिया। वहीं, बेटी को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, आगराThu, 11 Sep 2025 10:27 PM
share Share
Follow Us on
महिलाओं के झगड़े में दारोगा का फूटा सिर, युवती को भी जमीन पर गिराकर पीटा, आठ गिरफ्तार

यूपी के आगरा में गुरुवार सुबह दुकान पर कब्जे को लेकर बवाल हो गया। महिलाओं के झगड़े के बाद एक पक्ष की महिलाएं पुलिस से भिड़ गयीं। एक दारोगा को सिर में डंडा मारकर घायल कर दिया। दुकान मालिक की बेटी को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने छह महिला सहित आठ लोगों को शांतिभंग में जेल भेजा है। पुलिस अपनी तरफ से भी एक मुकदमा लिखा रही है। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।

घटना सुबह करीब सवा दस बजे की है। रुनकता चौराहे पर नित्तम बाबा की मार्केट है। मार्केट में ज्ञानेंद्र भदौरिया ने एक दुकान पर किराए पर ली थी। उसमें हलवाई की दुकान खोली। नित्तम बाबा की एक बेटी मधु से प्लाट का बैनामा करा लिया। आरोप है कि उसमें दुकान भी लिखा ली। घरवालों का कहना है कि मधु मानसिक रूप से कमजोर है। जानकारी के बाद दुकान मालिक की बेटी आशा धाकरे ने करीब दस दिन पहले दुकान पर ताला डाल दिया। उस दौरान भी मारपीट हुई थी। आशा की तरफ से तहरीर दी गई थी। पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा था। किराएदार पक्ष की तरफ से एक मुकदमा लिखा गया था।

सुबह ज्ञानेंद्र भदौरिया अपने साथियों और महिलाओं के साथ दुकान पर कब्जा लेने पहुंचे। दुकान का ताला तोड़ने लगे। जानकारी पर आशा धाकरे वहां आ गईं। विरोध किया। किराएदार पक्ष ने आशा पर हमला बोल दिया। हमला बोलने वाली ज्यादातर महिलाएं थीं। आशा को जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर आ गई। आशा को इलाज के लिए भेजने लगी। उसने हंगामा कर दिया। साफ कहा कि पहले आरोपियों को पकड़ा जाए।

ये भी पढ़ें:यूपी के छह राज्य कर अधिकारियों में अनुशासनिक कार्रवाई

यह देख महिलाओं ने आशा को दोबारा जमीन पर गिराकर पीटा। मारपीट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मौके पर मौजूद दारोगा पवन गुप्ता ने बीच-बचाव का प्रयास किया। एक डंडा उनके सिर पर भी लगा, जिससे वह भी जख्मी हो गए। इसके बाद थाने से फोर्स आया। दोनों पक्षों से आठ लोगों को हिरासत में लिया।

छह महिलाएं सहित आठ भेजे जेल

इंस्पेक्टर सिकंदरा प्रदीप त्रिपाठी ने बताया कि जयचंद, सतीश, रचना, पूनम, बीना, अन्नू, किरन व आशा को पकड़ा गया था। सभी को शांति व्यवस्था भंग करने की धारा के तहत जेल भेजा गया है। दारोगा के साथ मारपीट हुई थी। पुलिस इस मामले में अपनी तरफ से दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा लिख रही है।

ये भी पढ़ें:यूपी के पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा, 31 साल पहले सगे भाइयों की हुई हत्या

पास में चौकी, कैसे हो गया बवाल

रुनकता चौकी घटना स्थल के पास ही है। दुकान का विवाद पुराना है। पुलिस के संज्ञान में है। इसके बावजूद भदौरिया पक्ष ने धावा बोला। दुकान का ताला तोड़ दिया। मौके पर मारपीट हुई। सिर्फ एक दरोगा मौके पर आया। इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

Agra Agra News Agra Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |