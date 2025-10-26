Hindustan Hindi News
यूपी के इस शहर में बड़ी तैयारी में जुटी पुलिस, दो हजार स्नेचरों-लुटेरों की कुंडली कर रही तैयार

यूपी के इस शहर में बड़ी तैयारी में जुटी पुलिस, दो हजार स्नेचरों-लुटेरों की कुंडली कर रही तैयार

संक्षेप: चेन स्नेचिंग, छिनैती और राह चलते लूट की घटनाओं को लेकर कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल सख्त हैं। इस तरह का अपराध करने वालों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए उन्होंने थानेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऐसे अपराधियों का डोजियर तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं।

Sun, 26 Oct 2025 09:26 AMAjay Singh आलोक शर्मा, कानपुर
सड़क पर 2002 लुटेरे घूम रहे हैं। इनमें चेन स्नेचर, छिनैती और राह चलते मोबाइल लूटने वाले शामिल हैं। सड़क के इन लुटेरों पर अब पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। राह चलते लोगों से चेन स्नेचिंग, लूट और छिनैती करने वाले ऐसे अपराधियों की कुंडली तैयार हो रही है। इनका सत्यापन भी शुरू कर दिया गया है। सत्यापन पूरा होने के बाद ऐसे अपराधियों पर क्षेत्रीय पुलिस निगाह रखेगी। पुलिस ऐसा इसलिए कर रही ताकि मोबाइल लूट, पर्स छिनैती और चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

चेन स्नेचिंग, छिनैती और राह चलते लूट की घटनाओं को लेकर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल सख्त हैं। इस तरह का अपराध करने वालों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए उन्होंने थानेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ऐसे अपराधियों का डोजियर तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। जिसके बाद अब पुलिस पिछले 10 वर्षों में लूट, छिनैती और चेन स्नेचिंग करने वालों का डाटा तैयार करने में जुट गई है। कानपुर कमिश्नरेट के चारों जोन से अब तक 2002 लोगों की सूची तैयार की गई है। आने वाले समय में इनकी संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी हो सकती है। सत्यापन के बाद ही सटीक आंकड़े निकलकर सामने आएंगे।

निगरानी कर सूचीबद्ध कर रहे

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल का कहना है कि चेन स्नेचरों और लुटेरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इनकी सतत निगरानी के लिए सभी को सूचीबद्ध किया जा रहा है। अभी तक यह निगरानी से बाहर थे।

केस पड़ताल

श्याम नगर डी ब्लॉक निवासी 60 वर्षीय वृद्धा मालती शिरोमणि से स्कूटी सवार लुटेरों ने हरिहर धाम के पास मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन लूट ली थी। 12 जून 2025 को हुई इस घटना में पुलिस ने जिलाबदर अपराधी सफीपुर निवासी गौरव निषाद को जेल भेजा था। तीन जून को त्रिमूर्ति मंदिर के पास ऑटो सवार महिला छाया सिंह से हुई लूट की वारदात भी गौरव और उसके साथी सलमान ने की थी। पुलिस ने दावा किया था कि गौरव ने पूछताछ में साथी सलमान संग बाइक से लूट की वारदात कबूल की थी। पिछले एक माह में अकेले चकेरी में ही चार चेन और तीन मोबाइल लूट की वारदात हो चुकी है।

1036 का सत्यापन हुआ

सड़क पर लूट करने वाले शातिरों की संख्या 2002 निकलकर सामने आयी थी। ऐसे में इनकी वास्तविक संख्या जानने के लिए कमिश्नरेट पुलिस सत्यापन करा रही है। सत्यापन के बाद वास्तविक संख्या निकलकर सामने आएगी। अब तक 1036 का सत्यापन हो चुका है।

एक नजर में आंकड़े

जोन संभावित संख्या सत्यापन बाद संख्या

-पश्चिम 1011 372

- सेंट्रल 534 347

- दक्षिण 324 254

- पूर्वी 133 63

