मुंबई में हुई 11 करोड़ की साइबर ठगी से गोरखपुर में ज्वेलरी की खरीद, ऐक्शन में पुलिस

हितेश ने चार से 11 जून के बीच छह किस्तों में 49.92 लाख रुपये की सोने की ज्वेलरी खरीदी थी। भुगतान अलग-अलग फर्मों और बैंक खातों से ऑनलाइन किया गया। मुंबई साइबर सेल की जांच में पता चला कि भुगतान के लिए इस्तेमाल की गई रकम साइबर ठगी से जुड़ी थी। इसके बाद 23 जून को गोरखपुर के थाने में केस दर्ज किया गया।

साइबर ठगी का जाल देश भर में फैला हुआ है। इसका एक जीता-जागता उदाहरण अब सामने आया है जब मुंबई में हुई 11 करोड़ की साइबर ठगी के रुपयों से गोरखपुर में ज्वेलरी खरीदी गई। गोरखपुर के ज्वेलरी शोरूमों से सोने की जेवरों की यह खरीद सामने आते ही पुलिस ऐक्शन में आ गई है और जोर-शोर से जांच में जुट गई है। फरार संदिग्ध तक पहुंचने के लिए पुलिस ने गहने लेने दुकान पर पहुंचे युवक के पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मामले को लेकर महकमे में कैसी गंभीरता और सतर्कता बरती जा रही है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जांच में लापरवाही सामने आने पर असुरन चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। मुंबई साइबर सेल और गोरखपुर पुलिस संयुक्त रूप से पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं।

मामले की शुरुआत असुरन स्थित परिवार ज्वेलर्स एंड ज्वेल्स के मैनेजर इरफान अहमद की तहरीर से हुई थी। उनके अनुसार, गोपालगंज (बिहार) निवासी हितेश कुमार सिंह ने चार से 11 जून के बीच छह किस्तों में 49.92 लाख रुपये के सोने के आभूषण खरीदे थे। भुगतान अलग-अलग फर्मों और बैंक खातों से ऑनलाइन किया गया। बाद में मुंबई साइबर सेल की जांच में पता चला कि भुगतान के लिए इस्तेमाल की गई रकम साइबर ठगी से जुड़ी थी। इसके बाद 23 जून को शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

किराए के खातों में ट्रांसफर की ठगी की रकम जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधियों ने देशभर में लोगों से ठगी कर रकम पहले म्यूल (किराये या फर्जी) बैंक खातों में ट्रांसफर की और फिर उसी पैसे से गोरखपुर के चार ज्वेलरी शोरूमों से करीब 11 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण खरीदे। पुलिस का मानना है कि इस तरीके से ठगी की रकम को सोने में बदलकर वैध दिखाने की कोशिश की गई। वहीं, ज्वेलरी कारोबारियों का कहना है कि उन्होंने बैंकिंग माध्यम से भुगतान मिलने के बाद सामान्य कारोबारी प्रक्रिया के तहत आभूषण बेचे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि भुगतान साइबर ठगी से जुड़ी रकम से किया गया है। कारोबारियों ने खुद को भी इस धोखाधड़ी का पीड़ित बताते हुए जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देने की बात कही है।