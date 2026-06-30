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मुंबई में हुई 11 करोड़ की साइबर ठगी से गोरखपुर में ज्वेलरी की खरीद, ऐक्शन में पुलिस

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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हितेश ने चार से 11 जून के बीच छह किस्तों में 49.92 लाख रुपये की सोने की ज्वेलरी खरीदी थी। भुगतान अलग-अलग फर्मों और बैंक खातों से ऑनलाइन किया गया। मुंबई साइबर सेल की जांच में पता चला कि भुगतान के लिए इस्तेमाल की गई रकम साइबर ठगी से जुड़ी थी। इसके बाद 23 जून को गोरखपुर के थाने में केस दर्ज किया गया।

मुंबई में हुई 11 करोड़ की साइबर ठगी से गोरखपुर में ज्वेलरी की खरीद, ऐक्शन में पुलिस

साइबर ठगी का जाल देश भर में फैला हुआ है। इसका एक जीता-जागता उदाहरण अब सामने आया है जब मुंबई में हुई 11 करोड़ की साइबर ठगी के रुपयों से गोरखपुर में ज्वेलरी खरीदी गई। गोरखपुर के ज्वेलरी शोरूमों से सोने की जेवरों की यह खरीद सामने आते ही पुलिस ऐक्शन में आ गई है और जोर-शोर से जांच में जुट गई है। फरार संदिग्ध तक पहुंचने के लिए पुलिस ने गहने लेने दुकान पर पहुंचे युवक के पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मामले को लेकर महकमे में कैसी गंभीरता और सतर्कता बरती जा रही है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जांच में लापरवाही सामने आने पर असुरन चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। मुंबई साइबर सेल और गोरखपुर पुलिस संयुक्त रूप से पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं।

मामले की शुरुआत असुरन स्थित परिवार ज्वेलर्स एंड ज्वेल्स के मैनेजर इरफान अहमद की तहरीर से हुई थी। उनके अनुसार, गोपालगंज (बिहार) निवासी हितेश कुमार सिंह ने चार से 11 जून के बीच छह किस्तों में 49.92 लाख रुपये के सोने के आभूषण खरीदे थे। भुगतान अलग-अलग फर्मों और बैंक खातों से ऑनलाइन किया गया। बाद में मुंबई साइबर सेल की जांच में पता चला कि भुगतान के लिए इस्तेमाल की गई रकम साइबर ठगी से जुड़ी थी। इसके बाद 23 जून को शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

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किराए के खातों में ट्रांसफर की ठगी की रकम

जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधियों ने देशभर में लोगों से ठगी कर रकम पहले म्यूल (किराये या फर्जी) बैंक खातों में ट्रांसफर की और फिर उसी पैसे से गोरखपुर के चार ज्वेलरी शोरूमों से करीब 11 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण खरीदे। पुलिस का मानना है कि इस तरीके से ठगी की रकम को सोने में बदलकर वैध दिखाने की कोशिश की गई। वहीं, ज्वेलरी कारोबारियों का कहना है कि उन्होंने बैंकिंग माध्यम से भुगतान मिलने के बाद सामान्य कारोबारी प्रक्रिया के तहत आभूषण बेचे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि भुगतान साइबर ठगी से जुड़ी रकम से किया गया है। कारोबारियों ने खुद को भी इस धोखाधड़ी का पीड़ित बताते हुए जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देने की बात कही है।

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बिहार के दो संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी है मुंबई पुलिस

मुंबई साइबर सेल पहले ही बिहार के सीवान से दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। अब पुलिस फरार आरोपित की तलाश के साथ-साथ पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है। इसी क्रम में गहने लेने दुकान पर पहुंचे युवक के पिता से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं, मामले में प्रारंभिक जांच के दौरान लापरवाही पाए जाने पर असुरन चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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