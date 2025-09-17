25 पशु तस्करों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, फिर भी ऐसा दुस्साहस?

कई बार पुलिसवालों पर भी पशु तस्कर हमला कर चुके हैं। राहगीरों पर फायरिंग और पथराव की घटना अंजाम दे चुके हैं। डर की वजह से कोई उनके सामने नहीं आता है। इससे पहले शाहपुर इलाके में आए पशु तस्करों ने पुलिस टीम पर पथराव करने के साथ ही एक राहगीर की गाड़ी में ठोकर मार दिया था।

पशु तस्करों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। यह हाल तब है जब पुलिस ने गोरखपुर रेंज में ही करीब 25 बार पशु तस्करों के पैर में गोली मार कर गिरफ्तार कर चुकी है। बीते मई महीने में चौबीस घंटे में दो तस्करों के पैर में गोली मारकर गोरखपुर की शाहपुर पुलिस ने दबोचा था। उम्मीद थी कि पशु तस्कर डरेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे उनका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि सोमवार आधी रात के बाद गोरखपुर के पिपराइच में छात्र की हत्या कर डाली।

पशु तस्करों का आतंक राहगीरों पर ही नहीं पुलिस को भी है। वह कई बार पुलिसवालों पर हमला कर चुके हैं राहगीरों पर फायरिंग और पथराव की घटना अंजाम दे चुके हैं। डर की वजह से कोई उनके सामने नहीं आता है। उनकी मंशा भी यही होती है कि उनकी गाड़ी देखकर लोग अपने-आप रास्ता छोड़ दें। इससे पूर्व शाहपुर इलाके में आए पशु तस्करों ने पुलिस टीम पर पथराव करने के साथ ही एक राहगीर की गाड़ी में ठोकर मार दिया था।

कुशीनगर और बिहार के तस्करों का गोरखपुर में आतंक गोरखपुर में कुशीनगर और बिहार के पशु तस्करों का आतंक है। पशु तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए गोरखपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की थी। 20 नए तस्करों पर गैंगस्टर लगाने की भी प्रकिया शुरू की थी। 2024 में गैंगस्टर बनाए गए 14 पशु तस्करों की सम्पत्ति जब्ती की कार्रवाई की गई थी। कुशीनगर के दो पशु तस्करों की सम्पत्ति को पिपराइच पुलिस ने जब्त कराया था। यही नहीं 15 पशु तस्करों की हिस्ट्रीशीट खोली गई तो इतने पर ही गुंडा की कार्रवाई की गई थी।

पुलिस ने मुठभेड़ में पशु तस्करों को दबोचा 24 मई 2025 : बिहार का तस्कर मुठभेड़ में पकड़ा गया

25 मई 2025 : उसके लिए मुखबिरी करने वाला तस्कर दबोचा गया

17 सितंबर, 2022 : चिलुआताल पुलिस ने मुठभेड़ में कुशीनगर जिले के रहने वाले तस्कर को पकड़ा।मुठभेड़ में एक के पैर में गोली लगी। दो तस्कर चकमा देकर भाग निकले।

09 सितंबर, 2022 : रामगढ़ताल क्षेत्र में पशु पालक भाइयों को तस्करों ने पीटकर अधमरा किया, पुलिस ने दो पकड़ा, चार फरार हुए।