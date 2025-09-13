यूपी का एक ऐसा गांव, जहां 30 साल से कभी नहीं आई पुलिस, बड़े-बुजुर्ग करा देते हैं निपटारा

गाजियाबाद से सटे हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर तहसील का गांव रतनगढ़ अपने आप में एक मिसाल है। इस गांव में पहले तो विवाद होता नहीं है और अगर हो भी जाए तो बड़े बुजुर्ग ही उसका निपटारा करते हैं।

गाजियाबाद से सटे हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर तहसील का गांव रतनगढ़ अपने आप में एक मिसाल है। इस गांव में पहले तो विवाद होता नहीं है और अगर हो भी जाए तो बड़े बुजुर्ग ही उसका निपटारा करते हैं। इसलिए 30 साल से इस गांव के किसी विवाद की कोई भी शिकायत थाने नहीं पहुंची है, न ही किसी भी ग्रामीण के खिलाफ मुकदमा हुआ। यहां के व्यक्ति किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करते। लगभग सभी घरों के युवा प्राईवेट नौकरी कर करते हैं, इसलिए दिन में गांव के अंदर युवा नहीं मिलते।

यहां के रहने वाले किसान भगवत प्रसाद बताते हैं कि सौ प्रतिशत शिक्षित और नशा से मुक्त इस गांव में आज भी सरपंच का ओहदा सर्वोपरि है। लोग उनकी बात मानते हैं। गांव के किसानों की संपन्नता का कारण यह भी है कि वह जैविक खेती करते हैं, जिसकी पैदावार महंगे दामों पर बिकती है।

इंद्रकांत यादव, चौकी इंचार्ज, ब्रजघाट, 'यह हमारी चौकी क्षेत्र का गांव है। इससे संबंधित कोई मामला आज तक दर्ज नहीं है। एक दो छोटे-मोटे मामले हुए हैं जो गांव में ही सुलझा लिए गए हैं। राजपूत समाज के परिवार रहते हैं।'

मामूली विवाद खुद निपटा लेते हैं गांव के अधिकांश लोग शिक्षित और किसान हैं, जो स्वयं खेती करते हैं। यहां के किसानों को खेती से अच्छी पैदावार और कमाई होती है।

ज्यादातर हैं संपन्न, युवा करते हैं नौकरी गांव में 50 में से 30 परिवारों के पास कार व ट्रैक्टर आदि जरूरत के सभी साधन उपलब्ध हैं। लगभग 20 किसान ऐसे हैं, जिनके पास एक हजार बीघा या उससे अधिक जमीन है। गांव के अधिकतर युवा नौकरी करते हैं, कुछ अभी पढ़ाई कर रहे हैं।