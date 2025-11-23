पुलिस की गजब कारस्तानी, रिकवरी दिखाने के लिए युवक को पकड़ाया तमंचा, बयान भी रटवाया

संक्षेप: बुलंदशहर में पुलिस की कार्यशैली के बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल, पति-पत्नी विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन बरामदगी दिखाने के लिए पुलिस ने खुद आरोपी के हाथ में तमंचा और कारतूस पकड़ा दिए।

यूपी के बुलंदशहर से पुलिस की एक कारस्तानी सामने आई है। जहां कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव उस्मापुर में एक युवक द्वारा अपनी पत्नी को तमंचे से डराने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। अब इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें दिखाया जा रहा है कि बरामदगी का वीडियो बनाने के लिए पुलिस ने आरोपी के हाथ में ही तमंचा पकड़ा दिया और जेब में कारतूस डाल दिए। इसके बाद आरोपी और उसकी पत्नी को क्या बयान देना है, यह भी रटवाया गया। उधर, मामले में दरोगा की अनुभवहीनता पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।

रविवार को वायरल हुए वीडियो के बाद लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो में एक दारोगा आरोपी से वार्ता कर रहा है। तमंचे को आरोपी को देते हुए बरामदगी की वीडियो बनाई जा रही है। मामले में एसपी देहात डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक तमंचे की रिकवरी कर रहे हैं। वीडियो तीन नवंबर का है। डायल 112 पर एक महिला ने अपने पति के खिलाफ सूचना दी थी। पुलिस ने आरोपी से तमंचा बरामद किया। मौके पर पीड़ित महिला ने वीडियोग्राफी कथन में बताया था कि पति उसके साथ मारपीट करता है और तमंचा तानते हुए जान से मारने की धमकी देता है। मौके पर बरामद तमंचा व कारतूस उसके पति का ही है।