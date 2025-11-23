Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspolice handed over the pistol to youth to show recovery and also made him memorize statement
पुलिस की गजब कारस्तानी, रिकवरी दिखाने के लिए युवक को पकड़ाया तमंचा, बयान भी रटवाया

पुलिस की गजब कारस्तानी, रिकवरी दिखाने के लिए युवक को पकड़ाया तमंचा, बयान भी रटवाया

संक्षेप:

बुलंदशहर में पुलिस की कार्यशैली के बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल, पति-पत्नी विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन बरामदगी दिखाने के लिए पुलिस ने खुद आरोपी के हाथ में तमंचा और कारतूस पकड़ा दिए। 

Sun, 23 Nov 2025 08:01 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, बुलंदशहर
share Share
Follow Us on

यूपी के बुलंदशहर से पुलिस की एक कारस्तानी सामने आई है। जहां कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव उस्मापुर में एक युवक द्वारा अपनी पत्नी को तमंचे से डराने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। अब इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें दिखाया जा रहा है कि बरामदगी का वीडियो बनाने के लिए पुलिस ने आरोपी के हाथ में ही तमंचा पकड़ा दिया और जेब में कारतूस डाल दिए। इसके बाद आरोपी और उसकी पत्नी को क्या बयान देना है, यह भी रटवाया गया। उधर, मामले में दरोगा की अनुभवहीनता पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रविवार को वायरल हुए वीडियो के बाद लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो में एक दारोगा आरोपी से वार्ता कर रहा है। तमंचे को आरोपी को देते हुए बरामदगी की वीडियो बनाई जा रही है। मामले में एसपी देहात डा. तेजवीर सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक तमंचे की रिकवरी कर रहे हैं। वीडियो तीन नवंबर का है। डायल 112 पर एक महिला ने अपने पति के खिलाफ सूचना दी थी। पुलिस ने आरोपी से तमंचा बरामद किया। मौके पर पीड़ित महिला ने वीडियोग्राफी कथन में बताया था कि पति उसके साथ मारपीट करता है और तमंचा तानते हुए जान से मारने की धमकी देता है। मौके पर बरामद तमंचा व कारतूस उसके पति का ही है।

ये भी पढ़ें:सब्जी को लेकर पति का फूटा गुस्सा, सोयाबीन बनाने पर पत्नी की पत्नी की हत्या

इस संबंध में मौके पर मौजूद उप निरीक्षक की ओर से नए कानूनी प्रावधानों बीएनएसएस द्वारा निर्देशित रिकवरी के लिए वीडियोग्राफी की जा रही थी। उस दौरान प्रसारित वीडियो शूट हुआ है। इस संबंध में उप निरीक्षक के द्वारा अनुभवहीनता के कारण कुछ त्रुटियां की गई हैं। जिसके लिए संबंधित उप निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Bulandsehar News Bulandsehar Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |