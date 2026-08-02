हार्ट अटैक को कत्ल समझ बैठी पुलिस, 3 साल तक 5 बेगुनाह झेलते रहे हत्यारे का दाग, कोर्ट ने किया बरी
कानपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिसकी वजह से पांच बेगुनाह तीन साल तक हत्यारोपी का दाग लेकर जीते रहे। दरअसल, पुलिस ने हार्टअटैक के एक मामले को कत्ल बताकर इन पांचों को जेल भेज दिया था। लेकिन कोर्ट मेंसुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने साबित कर दिया कि हत्या नहीं हार्ट अटैक से मौत हुई थी।
UP News: यूपी के कानपुर में पुलिस की लापरवाही की वजह से पांच बेगुनाह तीन साल तक हत्यारोपी का दाग लेकर जीते रहे। दरअसल, पुलिस ने हार्टअटैक के एक मामले को कत्ल बताकर इन पांचों को जेल भेजा था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने साबित कर दिया कि हत्या नहीं हार्ट अटैक से मौत हुई थी। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इनमें से तीन आरोपी निर्णय आने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। दो पहले से ही जमानत पर बाहर थे।
बाबूपुरवा के ट्रांसपोर्ट भवन में चौकीदार जितेंद्र उर्फ भाटे के साथ पल्लेदारी करने वाले अशोक और इम्तियाज रहते थे। मुंशीपुरवा का संतोष उर्फ कलाकार भी मजदूरी करता था। उसका परिवार से विवाद हुआ तो वह भी ट्रांसपोर्ट भवन में रहने लगा। डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल राजेश्वर तिवारी ने बताया कि 31 अगस्त 2023 की सुबह संतोष का शव ट्रांसपोर्ट भवन के लॉन में पड़ा मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में एक आंख पर चोट पाई गई। मृतक के भांजे नीरज ने बाबूपुरवा थाने में तहरीर दी और जितेंद्र और अशोक पर हत्या का शक जताया।
इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने विवेचना शुरू की। उन्होंने इस मामले में जितेंद्र उर्फ भाटे, अशोक कुमार, इम्तियाज उर्फ छुछ्छी, लालू उर्फ लाल सिंह और मिथुन को हत्या का दोषी बताते हुए जेल भेजा। इन्हीं पांचों के खिलाफ चार्जशीट लगाई। आरोप था कि उक्त लोगों ने मिलकर लाठी से हत्या की और शव नीचे लाकर डाल दिया। अधिवक्ता राजेश्वर तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह साफ नहीं थी। इसके चलते बिसरा सुरक्षित किया गया। इसके साथ ही हार्ट भी सुरक्षित किया गया लेकिन उसे जांच के लिए नहीं भेजा गया। मृतक का चेहरा नीला था लेकिन बिसरा रिपोर्ट में भी मौत की वजह निल आई।
कोर्ट में मामला आया तो कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला। आरोपियों के आने-जाने के सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिले। एक गवाह ने कहा कि उसने इम्तियाज को ट्रांसपोर्ट भवन में जाते देखा था, लेकिन इसके बाद वह भी सो गया। हत्या की वजह भी सामने नहीं आई। इसके बाद कोर्ट ने पांचों को रिहा कर दिया।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल को दिया केस
राजेश्वर तिवारी ने बताया कि तीन आरोपी पल्लेदार और मजदूरी करने वाले थे, लिहाजा कोर्ट ने उनका केस लीगल एड डिफेंस काउंसिल को सौंपा जबकि दो आरोपियों के परिजनों ने उनकी जमानत कराई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी जितेंद्र उर्फ भाटे, अशोक कुमार, इम्तियाज, लालू और मिथुन को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सपना त्रिपाठी ने बरी कर दिया। निर्णय के बाद जेल में बंद जितेंद्र, अशोक और इम्तियाज को भी तत्काल छोड़ दिया गया। अन्य दोनों पहले से जमानत पर थे। सभी से 20-20 हजार की जमानतें मांगी गई हैं। दाखिल करने के लिए सप्ताहभर का समय दिया गया है।
हार्ट अटैक से मौत साबित की
राजेश्वर तिवारी ने बताया कि हार्ट को सुरक्षित तो किया गया, लेकिन उसे फारेंसिक लैब नहीं भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट के दोनों चैंबर फुल होने की बात सामने आई थी। डॉ. प्रवीन श्रीवास्तव ने कोर्ट में बयान दिया कि हार्ट के दोनों चैंबर फुल होने का मतलब हार्ट अटैक पड़ने की आशंका है। इसी बात को उन्होंने कोर्ट में रखा कि संतोष का कत्ल नहीं बल्कि हार्ट अटैक आया था। चूंकि विवेचक ने जांच नहीं कराई, लिहाजा अभियुक्तों को इसका लाभ मिला।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें