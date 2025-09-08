आधी रात महिला को अपनी गाड़ी में बैठाने में फंस गई पुलिस, ग्रामीणों ने घेरकर किया हमला, टूटे शीशे

यूपी के सिद्धार्थनगर में एक महिला को अपनी गाड़ी में बैठाना पुलिस को भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और लाठी-डंडे से हमला कर दिया। ग्रामीणों ने महिला को चोर समझकर पकड़ा था और पीट रहे थे।

यूपी के सिद्धार्थनगर में आधी रात एक महिला को अपनी गाड़ी में बैठाना पुलिस वालों को भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने पुलिस के वाहन को घेर लिया और लाठी-डंडों से हमलाकर दिया। हमले में पुलिस की गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर भारी फोर्स गांव पहुंच गई। इसके बाद 13 के खिलाफ नामजद और कई अज्ञात पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जिस महिला को पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठाया था उसे ग्रामीणों ने चोर समझकर बंधक बनाया हुआ था और उसकी पिटाई कर रहे थे। जबकि वह मानसिक रूप से कमजोर थी और भटककर पड़ोसी गांव से वहां पहुंच गई थी।

जोगिया कोतवाली प्रभारी मीरा चौहान के अनुसार रविवार रात एसआई श्रीकांत यादव और जयप्रकाश गश्त कर रहे थे। इसी दौरान 112 नंबर से सूचना मिली कि नादेपार गांव में एक महिला को ग्रामीणों ने चोर समझकर पकड़ लिया है और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। एसआई श्रीकांत यादव ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया और मामले की जानकारी हमें दी। मौके पर पहुंची एसआई ने महिला से पूछताछ की पर वह डरी सहमी होने से कुछ बोल नहीं पा रही थी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मीरा चौहान भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गईं।

पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाकर अपने वाहन में बैठा लिया और थाने की ओर चल दिए। महिला को चोर मान रहे ग्रामीण इस पर भड़क गए। उन्हें लगा कि पुलिस महिला को बचाने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों ने लाठी-डंडा और ईंट से पुलिस के वाहन पर हमला कर दिया। हमला होते ही खलबली मच गई। हमले में पुलिस की गाड़ी का पीछे और बगल का शीशा टूट गया। हालांकि किसी को चोट नहीं आई। पुलिस किसी तरह महिला को वहां से निकालकर थाने ले आई। जोगिया पुलिस ने एसआई जयप्रकाश की तहरीर पर पुलिस की गाड़ी पर हमला करने वाले 13 लोगों के खिलाफ नामजद और कई अज्ञात पर केस दर्ज करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है।

वहीं, थानाध्यक्ष मीरा चौहान ने बताया कि महिला कोड़री गांव की रहने वाली थी। वह अपने मामा के यहां डडियां गांव में रहती थी। एक दिन पहले वह घर से लापता हो गई थी। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। महिला को उसके मामा को सौंप दिया गया है।