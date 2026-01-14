Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsPolice forces from four police stations and two bulldozers razed five houses in Sambhal UP
4 थानों की पुलिस फोर्स, 2 बुलडोजर से जमींदोज हुए 5 मकान, पूरे इलाके में हड़कंप

संक्षेप:

यूपी के संभल में बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। 4 थानों की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 2 बुलडोजरों ने पांच मकानों को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

Jan 14, 2026 09:56 pm IST
यूपी के संभल में अवैध कब्जेदारों के खिलाफ योगी सरकार के 'जीरो टॉलरेंस' अभियान के तहत बुधवार को फिर जिले में बड़ी कार्रवाई की गई। बिछौली गांव में चार थानों की फोर्स की मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम ने दो बुलडोजरों की मदद से सरकारी भूमि पर बने पांच पक्के मकानों को जमींदोज कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान भारी पुलिस बल, पीएसी और आरआरएफ मौजूद रही।

गांव बिछौली की करीब 20 बीघा भूमि सरकारी स्कूल, खेल मैदान, उद्यान, चारागाह व पंचायत घर के रूप में दर्ज है। उस पर ग्रामीणों ने अवैध रूप से कब्जा कर मकानों का निर्माण कर लिया है। इस भूमि पर किए गए अवैध निर्माण मामले में न्यायालय में मुकदमे चल रहे थे। वर्ष 2022 में ट्रायल कोर्ट ने बेदखली के आदेश पारित किए थे। जिनमें से पांच मामलों में अपीलेट कोर्ट ने भी आदेश की पुष्टि की। इन्हीं आदेशों के अंतर्गत बुधवार को राजस्व विभाग की टीम तहसीलदार के नेतृत्व में गांव पहुंची। टीम के गांव पहुंचने से पहले ही भारी तादात में पुलिस बल तैनात कर दिया था। पुलिस-पीएसी और आरआरएफ फोर्स की मौजूदगी में अवैध रूप से बने मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए तहसीलदार से कहा कि जो भी मकान सरकारी भूमि पर बने हैं, सभी को ध्वस्त कराया जाए। हालांकि तहसीलदार ने ग्रामीणों से कहा कि अपीलेट कोर्ट ने जिन पांच मकानों के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं, उन्हें ही ध्वस्त कराया जा रहा है, अन्य के आदेश मिलने पर फिर कार्रवाई की जाएगी।

20 से अधिक मकान कार्रवाई की जद में आ सकते

बिछौली गांव में अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए राजस्व विभाग की टीम ने दो बुल्डोजर का इस्तेमाल किया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान 20 लेखपाल, चार कानूनगो और नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। राजस्व विभाग की टीम ने नक्शे के अनुसार भूमि की पैमाईश की। 20 से अधिक मकान कार्रवाई की जद में आ सकते हैं, जिसमें एक इमामबाड़ा भी शामिल है, जोकि गांव के मुख्य मार्ग पर बना है। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में चार थानों की पुलिस, पीएसी और आरआरएफ बल को तैनात किया गया था। गांव में दस से अधिक स्थानों पर मौजूद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से संभाले रखा।

मकानों को ध्वस्त कराने का आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाएगी

तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि यह मामला गांव की सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों से संबंधित था। इन मामलों में ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2022 में और अपीलेट कोर्ट ने वर्ष 2025 में अपने फैसले सुनाए थे। इन सभी अदालती फैसलों में भूमि से अवैध कब्जा हटाने के आदेश जारी किए गए थे। वर्तमान कार्रवाई अपीलेट कोर्ट के इन्हीं आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। पांच मकानों को ध्वस्त कराया है, अन्य मकानों को ध्वस्त कराने का आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

