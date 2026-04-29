हथियारों की बरामदगी के लिए गई पुलिस पर फायरिंग, हाफ एनकाउंटर में दो हत्यारोपी गिरफ्तार
बुलंदशहर जिले में हालिया तिहरे हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस को बड़ल सफलता मिली है। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम था।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर जिले में हालिया तिहरे हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस को बड़ल सफलता मिली है। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों को हथियार बरामदगी के लिए ले गई थी, इसी दौरान छिपाए गए हथियारों से आरोपियों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी।
जवाब कार्रवाई में पुलिस ने दोनों के पैर में गोली मारकर उन्हें घायल करके गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर पुलिस ने 50-50 हजार रुपये के इनाम रखा था। अधिकारियों के मुताबिक 25-26 अप्रैल की दरमियानी रात खुर्जा क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी के दौरान एक ही परिवार के तीन सदस्यों की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना के कुछ दिन बाद यह गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले एक थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है।
फायरिंग के बाद भागने की फिराक में थे दोनों हत्यारोपी
पुलिस के अनुसार एक टीम आरोपियों को वारदात से जुड़े डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) की बरामदगी के लिए मौके पर ले गई थी। तभी रिंकू और भरत नामक दोनों आरोपियों ने खुर्जा पुलिस और स्वाट टीम पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें काबू कर लिया। घायल आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दोनों पर 50-50 हजार का था इनाम
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल, एक देसी तमंचा, कारतूस और डीवीआर बरामद किया है। दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम कलानिधि नैथानी, पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ रेंज द्वारा घोषित किया गया था। इससे पहले, मामले में मयंक नामक एक आरोपी को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
जन्मदिन पार्टी में तीन लोगों की हत्या कर भागे थे आरोपी
खुर्जा के क्षेत्राधिकारी शोभित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी 25-26 अप्रैल की गोलीबारी की घटना में सीधे तौर पर शामिल थे, जिसमें तीन युवकों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा, सबूत की बरामदगी के लिए ले जाए जाने के दौरान आरोपियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में वे घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह तिहरा हत्याकांड जन्मदिन समारोह के दौरान हुए विवाद के हिंसक रूप लेने के बाद हुआ था, जिसमें अमरदीप (30), मनीष (28) और आकाश (18) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तीनों आपस में रिश्तेदार थे। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को नामजद कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रखा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।