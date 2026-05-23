Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दूल्हों और मदद करने वालों पर केस दर्ज करने में नाकाम रही पुलिस, बाल विवाह पर हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया निर्देश

Dinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
share

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश में बाल विवाह बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस इन गैरकानूनी विवाहों के दूल्हों और मदद करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत केस दर्ज करने में नाकाम रही है।

दूल्हों और मदद करने वालों पर केस दर्ज करने में नाकाम रही पुलिस, बाल विवाह पर हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया निर्देश

Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश में बाल विवाह बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस इन गैरकानूनी विवाहों के दूल्हों और मदद करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत केस दर्ज करने में नाकाम रही है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अब तक एक भी ऐसा मामला नहीं आया, जिसमें पुलिस ने 2006 के अधिनियम की धारा 10 (बाल विवाह कराने पर सजा) और धारा 11 (बाल विवाह को बढ़ावा देने या उसकी इजाजत देने पर सजा) के तहत किसी नाबालिग लड़की से शादी करने वाले आरोपी या ऐसे गैरकानूनी विवाह को संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की हो।

ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय कुमार द्वितीय की खंडपीठ ने आजाद अंसारी व उनके परिवार के सदस्यों की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को सभी पुलिस कमिश्नरों/एसएसपी/एसपी को जरूरी निर्देश, गाइडलाइंस और सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया ताकि ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। खंडपीठ ने कहा कि जब भी पुलिस को बाल विवाह के बारे में पता चले, चाहे किसी शिकायत के ज़रिए, जांच के दौरान, या खुद संज्ञान लेते हुए तो बाल विवाह के संज्ञेय अपराध के मामले में, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 और 11 के तहत बाल विवाह कराने के लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ बिना किसी देरी के कानूनी कार्रवाई शुरू की करे।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:सहमति से बने शारीरिक संबंध रेप नहीं, HC ने कहा- शादी का हर वादा ‘झूठा वादा नहीं’

खंडपीठ ने डीजीपी को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और इस सामाजिक बुराई को पूरी ताक़त व ज़ोर-शोर से खत्म करने का आदेश दिया। याचिका में 14 वर्षीय लड़की के अपहरण के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई। यह भी आरोप है कि लड़की को शादी के लिए मजबूर किया गया। याचियों का कहना था कि नाबालिग लड़की ने अपनी मर्ज़ी से मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार आज़ाद अंसारी से शादी की थी और अब वह बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती या दबाव के उसके साथ रह रही है। दूसरी ओर सरकारी वकील ने तर्क दिया कि नाबालिग लड़की की उम्र बहुत कम है। आजाद अंसारी ने उसे बहला-फुसलाकर उसके माता-पिता की कानूनी देखरेख से अगवा कर लिया ताकि उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया जा सके।

आजाद अंसारी को पूरी तरह पता था कि लड़की नाबालिग है और उनकी शादी बाल विवाह के अलावा कुछ नहीं थी, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है। यह भी कहा गया कि दोनों (आजाद व लड़की) ने असल में इस अपराध को अंजाम देने के लिए साज़िश रची थी। इसलिए यह प्रार्थना की गई कि एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि इस चरण पर आजाद अंसारी और याची संख्या तीन के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है।

ये भी पढ़ें:असंभव की स्थिति में आरोपी की पेशी बिना रिमांड बढ़ाना अवैध नहीं: हाईकोर्ट

कोर्ट ने टिप्पणी की कि आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं इसलिए एफआईआर से याची संख्या 2 व 3 के खिलाफ संज्ञेय अपराध का होना पता चलता है। दोनों के संदर्भ में पर्याप्त सबूत पहले ही जुटाए जा चुके हैं इसलिए इस चरण में एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती। कोर्ट ने आदेश से पहले उस व्यापक प्रशासनिक विफलता पर ध्यान दिया, जो इस सामाजिक बुराई को बढ़ावा दे रही है। कोर्ट ने राय दी कि बाल विवाह का उन्मूलन केवल एक वैधानिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अनिवार्यता है। इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि 2006 का अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि जैसे ही पुलिस अधिकारियों को बाल विवाह संपन्न होने या पूरा होने की जानकारी मिलती है, तुरंत कड़ी कार्रवाई करें। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत ऐसे अवैध बाल विवाह को संपन्न कराने के लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों पर मुकदमा चलाया जा सके।

ये भी पढ़ें:सामान्य वर्ग से ज्यादा नंबर वाले आरक्षित अभ्यर्थी को नहीं कर सकते बाहर: हाईकोर्ट

कोर्ट ने यह भी पाया कि जांच अधिकारी दूल्हों और शादी कराने वालों के खिलाफ इन प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे बाल विवाह की ऐसी घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे अवैध बाल विवाह कराने के लिए जिम्मेदार सभी लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप यूपी में बाल विवाह दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए निराशा व्यक्त की कि जांच अधिकारी अक्सर इन प्रावधानों की अनदेखी करते हैं। ऐसे विवाहों को सुगम बनाने वाली विभिन्न संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने आगे कहा कि यहां तक ​​कि ऐसे अवैध बाल विवाह कराने वाले सामाजिक और धार्मिक संगठन भी या तो बच्ची के आधार कार्ड या उसके हलफनामे का सहारा लेते हैं, भले ही आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि उम्र का वैध प्रमाण न हो। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए संबंधित जांच अधिकारी को इस मामले को 2006 के अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य से देखने और जांच पूरी करते हुए कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Allahabad High Court Prayagraj News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।