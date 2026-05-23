दूल्हों और मदद करने वालों पर केस दर्ज करने में नाकाम रही पुलिस, बाल विवाह पर हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश में बाल विवाह बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस इन गैरकानूनी विवाहों के दूल्हों और मदद करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत केस दर्ज करने में नाकाम रही है।

Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश में बाल विवाह बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस इन गैरकानूनी विवाहों के दूल्हों और मदद करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत केस दर्ज करने में नाकाम रही है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अब तक एक भी ऐसा मामला नहीं आया, जिसमें पुलिस ने 2006 के अधिनियम की धारा 10 (बाल विवाह कराने पर सजा) और धारा 11 (बाल विवाह को बढ़ावा देने या उसकी इजाजत देने पर सजा) के तहत किसी नाबालिग लड़की से शादी करने वाले आरोपी या ऐसे गैरकानूनी विवाह को संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की हो।

ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय कुमार द्वितीय की खंडपीठ ने आजाद अंसारी व उनके परिवार के सदस्यों की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को सभी पुलिस कमिश्नरों/एसएसपी/एसपी को जरूरी निर्देश, गाइडलाइंस और सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया ताकि ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। खंडपीठ ने कहा कि जब भी पुलिस को बाल विवाह के बारे में पता चले, चाहे किसी शिकायत के ज़रिए, जांच के दौरान, या खुद संज्ञान लेते हुए तो बाल विवाह के संज्ञेय अपराध के मामले में, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 और 11 के तहत बाल विवाह कराने के लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ बिना किसी देरी के कानूनी कार्रवाई शुरू की करे।

खंडपीठ ने डीजीपी को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और इस सामाजिक बुराई को पूरी ताक़त व ज़ोर-शोर से खत्म करने का आदेश दिया। याचिका में 14 वर्षीय लड़की के अपहरण के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई। यह भी आरोप है कि लड़की को शादी के लिए मजबूर किया गया। याचियों का कहना था कि नाबालिग लड़की ने अपनी मर्ज़ी से मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार आज़ाद अंसारी से शादी की थी और अब वह बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती या दबाव के उसके साथ रह रही है। दूसरी ओर सरकारी वकील ने तर्क दिया कि नाबालिग लड़की की उम्र बहुत कम है। आजाद अंसारी ने उसे बहला-फुसलाकर उसके माता-पिता की कानूनी देखरेख से अगवा कर लिया ताकि उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया जा सके।

आजाद अंसारी को पूरी तरह पता था कि लड़की नाबालिग है और उनकी शादी बाल विवाह के अलावा कुछ नहीं थी, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है। यह भी कहा गया कि दोनों (आजाद व लड़की) ने असल में इस अपराध को अंजाम देने के लिए साज़िश रची थी। इसलिए यह प्रार्थना की गई कि एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि इस चरण पर आजाद अंसारी और याची संख्या तीन के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं इसलिए एफआईआर से याची संख्या 2 व 3 के खिलाफ संज्ञेय अपराध का होना पता चलता है। दोनों के संदर्भ में पर्याप्त सबूत पहले ही जुटाए जा चुके हैं इसलिए इस चरण में एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती। कोर्ट ने आदेश से पहले उस व्यापक प्रशासनिक विफलता पर ध्यान दिया, जो इस सामाजिक बुराई को बढ़ावा दे रही है। कोर्ट ने राय दी कि बाल विवाह का उन्मूलन केवल एक वैधानिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अनिवार्यता है। इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि 2006 का अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि जैसे ही पुलिस अधिकारियों को बाल विवाह संपन्न होने या पूरा होने की जानकारी मिलती है, तुरंत कड़ी कार्रवाई करें। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत ऐसे अवैध बाल विवाह को संपन्न कराने के लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों पर मुकदमा चलाया जा सके।