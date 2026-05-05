Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में ताबड़तोड़ मुठभेड़: कई जिलों में तड़तड़ाईं गोलियां, 'हाफ एनकाउंटर' में आधा दर्जन दबोचे गए

May 05, 2026 11:16 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share

उत्तर प्रदेश के जौनपुर, श्रावस्ती, गोंडा और वाराणसी में पुलिस ने 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत ताबड़तोड़ मुठभेड़ की। जौनपुर में विकास यादव और अजय यादव जैसे शातिर हत्यारोपियों को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। श्रावस्ती और वाराणसी में भी 50-50 हजार के इनामी बदमाश मुठभेड़ में पकड़े गए। 

यूपी में ताबड़तोड़ मुठभेड़: कई जिलों में तड़तड़ाईं गोलियां, 'हाफ एनकाउंटर' में आधा दर्जन दबोचे गए

उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह प्रदेश के श्रावस्ती, गोंडा, जौनपुर और वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इन कार्रवाइयों में 50-50 हजार के इनामी बदमाशों समेत करीब आधा दर्जन अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अकेले जौनपुर में ही तीन स्थानों पर एनकाउंटर हुआ है।

श्रावस्ती: 50 हजार का इनामी संजय लोनिया गिरफ्तार

श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र के सेमगढ़ा इलाके में पुलिस ने 50 हजार के इनामी बदमाश संजय लोनिया को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। सीतापुर निवासी संजय पर चोरी और नकबजनी के 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। एसपी राहुल भाटी ने अस्पताल पहुंचकर घायल बदमाश का हाल जाना और बताया कि आरोपी किराए पर कमरा लेकर वारदात की फिराक में था।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App
ये भी पढ़ें:मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां की तलाश तेज, घर व करीबियों के 61 ठिकानों पर छापे

गोंडा: सर्राफ लूटकांड के दो आरोपी दबोचे

करनैलगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सोमवार रात सर्राफ लूटकांड के आरोपियों को घेरा। फायरिंग के दौरान आरोपी बृजेश शुक्ला के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी अमर शुक्ला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से लूटे गए आभूषण, नकदी और बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह एक संगठित गिरोह है जो बहराइच और आसपास के जिलों में लूट की वारदातों को अंजाम देता था।

वाराणसी: मनीष हत्याकांड के मुख्य आरोपी सगे भाई गिरफ्तार

वाराणसी के पिंडरा इलाके में सोमवार रात 10 बजे पुलिस ने 50-50 हजार के इनामी बदमाशों मनीष राजभर और आशीष राजभर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दोनों सगे भाई कारोबारी मनीष सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी थे। डीसीपी गोमती जोन नीतू कादयान ने बताया कि बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध असलहे और कारतूस बरामद हुए हैं।

ये भी पढ़ें:मिट गये सनातन को मिटाने का सपना देखने वाले, चुनाव नतीजों पर राजाभैया, कहां इशारा

जौनपुर: दूल्हा हत्याकांड में दो पकड़े गए

दूल्हा हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की मदद करने वाले बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। फरार तीनों मुख्य आरोपियों प्रदीप बिंद निवासी चिकसांवा, थाना बरदह, जिला आजमगढ़, रवि यादव निवासी सोंधी, खेतासराय और भोले राजभर निवासी जपटापुर पर डीआईजी ने इनाम बढ़ाकर 50-50 हजार रुपये कर दिया है। खेतासराय क्षेत्र में सोंगर भट्ठे के पास रविवार रात वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में कुशल मिश्रा और अनिकेत मिश्रा दोनों निवासी संदहा, थाना सरायख्वाजा के पैर में गोली लग गई। दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने दूल्हा हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को फरार होने में मदद की थी।

जौनपुर में ही खुटहन और गौराबादशाहपुर में मुठभेड़

जौनपुर जिले में पुलिस ने अपराधियों पर चौतरफा प्रहार किया है। खुटहन और बदलापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने तिघरा तिराहे के पास घेराबंदी कर हत्या के वांछित आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार किया। भागने की कोशिश में विकास ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी।

वहीं, गौराबादशाहपुर पुलिस ने लिलहा मोड़ के पास आजमगढ़ की तरफ से आ रहे शातिर अपराधी अजय यादव को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। जवाबी फायरिंग में अजय घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंकित यादव अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। इसके अलावा, जिले में दूल्हा हत्याकांड के मददगारों कुशल और अनिकेत मिश्रा को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है।

ये भी पढ़ें:नाबालिग बहनों का अपहरण कर गैंगरेप, मथुरा के गेस्ट हाउस में सनसनीखेज वारदात
Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।