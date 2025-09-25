Police encounter with the killers of an innocent, brothers shot and caught, body found in a sack मासूम के हत्यारों से पुलिस का एनकाउंटर, सगे भाइयों को गोली मारकर पकड़ा, बोरे में मिला था शव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मासूम के हत्यारों से पुलिस का एनकाउंटर, सगे भाइयों को गोली मारकर पकड़ा, बोरे में मिला था शव

यूपी के आजमगढ़ में मासूम की हत्या कर शव को बोरे में भरने वाले आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पैर में गोली मारने के बाद दबोच लिया। बच्चे की हत्या के बाद से इलाके में तनाव था और 16 थानों की फोर्स, पीएसी और क्यूआरटी के जवानों की तैनाती की गई थी।

Yogesh Yadav आजमगढ़, संवाददाताThu, 25 Sep 2025 11:02 PM
यूपी के आजमगढ़ में सिधारी क्षेत्र की पठान टोली में अपहरण के बाद सात साल के बच्चे की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। उसका शव गुरुवार सुबह पड़ोसी की दीवार में लगे कटीले तार से बोरे में लटकता मिला। इससे लोगों में आक्रोश है। पिता की तहरीर पर दो आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। उधर देर रात खेमऊपुर गांव के पास मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने हत्यारोपी शैलेंद्र निगम और उसके भाई राजा निगम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पैर में गोली लगने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तनाव के मद्देनजर इलाके में 16 थानों की फोर्स, पीएसी और क्यूआरटी के जवान तैनात कर दिए गए। परिजनों का आरोप है कि पड़ोसी ने व्यवसायिक रंजिश में बच्चे की हत्या की।

मोकर्रम अली का बेटा शाहजेब बुधवार शाम पांच बजे घर के पास अहाते में खेल रहा था। इस बीच, वह संदिग्ध हालात में लापता हो गया। परेशान परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। पता नहीं चलने पर उसके पिता ने सिधारी थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी। इस बीच, गुरुवार सुबह 11 बजे बच्चे का शव बोरे में पड़ोसी की दीवार पर लगे कटीले तार से लटकता मिला। नजदीकी मकान की छत पर खून के निशान भी मिले। धारदार हथियार से गला काटकर बच्चे की हत्या की गई। घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई।

ये भी पढ़ें:ट्यूशन से बचने को बच्चा छिपा, पुलिस शहर में खोजती रही, कुत्ते ने घर में ढूंढा

घटना से नाराज बच्चे के घर की महिलाएं आरोपी के घर के सामने धरने पर बैठ गईं। लोग आरोपी का घर गिराने की मांग करने लगे। इलाके में तनाव के मद्देनजर 16 थानों की फोर्स, एक कंपनी पीएसी और क्यूआरटी के जवान तैनात किए गए। ड्रोन कैमरे से पुलिस टीम निगरानी में जुट गई। एसएसपी ने बताया कि बच्चे पिता ने पड़ोसी पर व्यवसायिक रंजिश में वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है।

Azamgarh Azamgarh News Encounter In Azamgarh अन्य..
