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वेस्ट यूपी के दो बदमाशों से गोरखपुर में यूपी पुलिस का एनकाउंटर, भोर में तड़तड़ाई गोलियां

Apr 29, 2026 12:15 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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इस एनकाउंटर के साथ ही गोरखपुर पुलिस ने गोला कस्बे में एक ज्वेलर्स की दुकान पर किशोरी से हुई आभूषणों की लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस को इस लूटकांड में शामिल अपराधियों की तलाश थी। इसी दौरान मुखबिर के जरिए सहारनपुर के इन दोनों बदमाशों के बारे में सुराग मिला।

वेस्ट यूपी के दो बदमाशों से गोरखपुर में यूपी पुलिस का एनकाउंटर, भोर में तड़तड़ाई गोलियां

UP Police Encounter : उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पुलिस अलग-अलग जिलों में अपराधियों से मोर्चा ले रही है। लगभग रोज ही प्रदेश में कहीं न कहीं से पुलिस मुठभेड़ की खबर आ ही जाती है। इसी क्रम में बुधवार को तड़के प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस का मुकाबला पश्चिमी उत्तर प्रदेश (West Uttar Pradesh) के अपराधियों से हो गया। सहारनपुर के दो बदमाशों से हुए इस एनकाउंटर में दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बदमाशों के तीन अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

इस एनकाउंटर के साथ ही पुलिस ने गोरखपुर के गोला कस्बे में एक ज्वेलर्स की दुकान पर किशोरी से हुई आभूषणों की लूट की घटना का खुलासा भी कर दिया है। पुलिस के मुताबिक उसे इस लूटकांड में शामिल अपराधियों की तलाश थी। इसी दौरान मुखबिर के जरिए सहारनपुर के इन दोनों बदमाशों के बारे में सुराग मिला। सूचना के आधार पर पुलिस ने बुधवार तड़के गोला स्थित चीनी मिल के पास घेराबंदी की। पुलिस को बदमाश दिखे तो इनकी घेराबंदी की गई। पुलिस ने बदमाशों से सरेंडर करने को कहा लेकिन उन्होंने सरेंडर करने की बजाए फायर झोंक दिया। इसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में दोनों बदमाशों को पैर में गोली लग गई। गोली लगते ही दोनों जमीन पर गिर पड़े।

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बदमाशों के गिरते ही पुलिस उनके पास पहुंचे और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लेने के बाद दोनों को अस्पताल भेजा गया। इन बदमाशों के तीन अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

ऐसे किया था लूटकांड

बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर गोरखपुर के गोला कस्बे में देवांश स्वर्णकला केंद्र ज्वेलर्स पर हुई लूट की वारदात में यही आरोपी शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया था कि बदमाश बिना नंबर की बाइक से कस्बे में दाखिल हुए। उन्होंने वाहन दूर खड़ा कर पैदल दुकानों की रेकी की और करीब 2:20 बजे दुकान पर पहुंचकर किशोरी को बातों में उलझाकर आभूषण लेकर फरार हो गए थे।

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घटना के दौरान साहस दिखाते हुए किशोरी अमृता वर्मा ने आरोपियों का मुकाबला किया, जिसमें धक्का-मुक्की के दौरान वह गिरकर घायल हो गईं और उनके हाथ की उंगली में फ्रैक्चर हो गया। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए अगले दिन परीक्षा भी दी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। मुठभेड़ के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है।

लूट कांड में अब तक पकड़े गए बदमाश

1. रेहान पुत्र यूसुफ अली ग्राम देवबंद (गांधी कॉलोनी) थाना देवबंद सहारनपुर

2.मेहंदी हसन पुत्र सलीम अली पता उपरोक्त

3.अफज़ल अली पुत्र यूसुफ अली, निवासी परमपुरा( मेहंदी हसन चौक) जनपद मुजफ्फरनगर

4. ⁠मुस्तफा पुत्र जाकिर हुसैन उम्र करीब 32 वर्ष निवासी देवबंद थाना देवबंद जिला सहारनपुर

5. ⁠साग़िर अली पुत्र जाकिर हुसैन उम्र करीब 40 वर्ष निवासी देवबंद थाना देवबंद जिला सहारनपुर

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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