तहसीलदार का पैर तोड़ने वाले बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 3 गिरफ्तार; एक को गोली लगी

सुलतानपुर में सोमवार की रात राजस्व टीम पर हमला बोलकर तहसीलदार का पैर तोड़ देने वाले बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। इसमें एक बदमाश को गोली लगी है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 32 बोर की पिस्टल, कारतूस और स्कॉर्पियो बरामद की गई है।

सुलतानपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में अवैध खनन का कारोबार रोकने पहुंची राजस्व टीम पर सोमवार रात खनन माफिया ने जानलेवा हमला कर दिया था। शहर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर इमिलिया गांव में हमलावरों ने दो लेखपालों कुंवर बृजेश सिंह और सुमित कुमार को बंधक बनाकर पीटा। वहीं, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव को जमीन पर गिराकर लाठी-डंडों से हमला किया, उनका पैर टूट गया। इस घटना के बाद प्रशासन ऐक्शन मोड में है। मंगलवार को ही घटना में लापरवाही पर पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया था। देर रात सुलतानपुर के अखंडनगर थाना क्षेत्र के खैचिला गांव के पास एनकाउंटर हुआ जिसमें एक आरोपी को गोली लग गई। पुलिस ने राजस्व टीम पर हमले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने राजस्व टीम पर हमला करने वालों को मंगलवार की रात दबोच लिया। आरोपी पूर्वांचल की ओर भागने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान गश्त पर निकली पुलिस टीम से उनका सामना हो गया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो रुकने की बजाए उन्होंने फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। इसके बाद पुलिस टीम ने घायल के साथ-साथ दो अन्य को मौके से पकड़ लिया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ पुलिस ने तीनों का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया है। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने अवैध खनन में इस्तेमाल किए जाने वाले चार डंपरों को सीज कर दिया है।

कैसे हुआ एनकाउंटर मिली जानकारी के अनुसार राजस्व टीम पर हमले के मामले में पुलिस कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान मंगलवार की रात को गश्त पर निकली अखंडनगर थाने की पुलिस ने खैचिला गांव के पास सामने से आ रही स्कार्पियों को रोकने का इशारा किया। लेकिन गाड़ी रोकने की बजाए इसमें सवार लोगों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग कर इसका जवाब दिया। इस जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से राहुल सिंह नाम का एक आरोपी घायल हो गया। उसके साथ पुलिस ने मनोज और नौशाद को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों के पास से .32 बोर की पिस्टल, कारतूस और स्कॉर्पियो बरामद की है। अवैध खनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 4 डंपरों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया।

क्या हुआ था? रामनगर इमिलिया गांव में सोमवार रात करीब साढ़े 11 बजे एसडीएम सदर गरिमा सोनिकया को खनन की सूचना मिली। उन्होंने नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव को राजस्व टीम के साथ भेजा। तहसील की टीम को आता देख खनन में लगी जेसीबी और डंपर लेकर आरोपी भाग निकले। टीम मौके पर जांच कर रही थी, तभी बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने घेरकर हमला बोल दिया। घायल नायब तहसीलदार ने एसडीएम को सूचना दी। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कर्मियों को बचाकर निकाला। घायलों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। उपचार के बाद नायब तहसीलदार को लखनऊ रेफर कर दिया।