Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रात में गौ-हत्या कर रहे बदमाशों को पुलिस ने जंगल में घेरा, तड़तड़ाई गोलियां और फिर...

Apr 13, 2026 07:56 am ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

अचानक पहुंची पुलिस ने गौ-हत्या कर रहे बदमाशों से सरेंडर करने को कहा तो उनमें से एक ने गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मौके से उसके साथी भाग निकले थे जिन्हें पुलिस ने कुछ ही समय में गिरफ्तार कर लिया।

रात में गौ-हत्या कर रहे बदमाशों को पुलिस ने जंगल में घेरा, तड़तड़ाई गोलियां और फिर...

UP News: उत्तर प्रदेश में गौ-हत्या और गौ-तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पश्चिमी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पुलिस ने पिछले दिनों ताबड़तोड़ कार्रवाई की और बहुत से गौ-तस्करों को पकड़कर जेल भेजा। कई गौ-तस्कर पुलिस मुठभेड़ों में घायल भी हुए लेकिन इस काले कारोबार पर अभी भी पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। अब एक बार फिर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस ने गौ-हत्या कर रहे बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये बदमाश रात के अंधेरे में जंगल में गौ-हत्या कर रहे थे। अचानक पहुंची पुलिस ने इनसे सरेंडर करने को कहा तो उनमें से एक ने गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मौके से उसके साथी भाग निकले थे जिन्हें पुलिस ने कुछ ही समय में गिरफ्तार कर लिया।

घटना का विवरण देते हुए मेरठ के सरधना सर्किल के सीओ आशुतोष ने एएनआई को बताया कि 12-13 अप्रैल की दरमियानी रात को सरधना पुलिस को स्थानीय पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गंग नहर पटरी के पास जंगलों में कुछ लोगों द्वारा गौहत्या किए जाने की सूचना मिली थी। स्थानीय पुलिस स्टेशन की पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ मौके पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान कुछ लोग गौहत्या करते नजर आए। पुलिस अचानक वहां पहुंच गई। जब ​​पुलिस दल ने उन्हें रोका, तो आरोपियों में से एक ने पुलिस दल पर गोली चला दी। बदमाशों की ओर से चली गोली का पुलिस ने भी जवाब दिया।

ये भी पढ़ें:यूपी में क्यों उठी 70 लाख उपभोक्ताओं के मीटर बदलने की मांग ? आयोग पहुंचा मामला

सीओ आशुतोष ने बताया कि पुलिस दल ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। इसमें एक आरोपी मोनिश घायल हो गया। जबकि उसके अन्य साथी वहां से भाग गए। कुछ ही देर बाद दो अन्य आरोपियों, सरताज और दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी में फिर तबादले, 5 आईएएस अफसर इधर से उधर; वेटिंग लिस्ट से 2 को मिली तैनाती
ये भी पढ़ें:जासूसी नेटवर्क पर ATS का धावा, महिला समेत 5 को पकड़ा; पूछताछ के बाद 3 को छोड़ा
ये भी पढ़ें:योगी कैबिनेट: यूपी में आएंगी हजारों नौकरियां, इन जिलों में लगेंगी बड़ी यूनिट्स

बदमाशों के पास मिली ये चीजें

सीओ आशुतोष ने बताया कि पुलिस ने आरोपी मोनिश के पास से एक पिस्तौल, 315 बोर का कारतूस, गौहत्या के औजार, एक कार और कुछ गोमांस बरामद किया गया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से संबंधित कुछ अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस द्वारा आगे की जांच और कार्रवाई की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।