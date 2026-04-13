रात में गौ-हत्या कर रहे बदमाशों को पुलिस ने जंगल में घेरा, तड़तड़ाई गोलियां और फिर...

अचानक पहुंची पुलिस ने गौ-हत्या कर रहे बदमाशों से सरेंडर करने को कहा तो उनमें से एक ने गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मौके से उसके साथी भाग निकले थे जिन्हें पुलिस ने कुछ ही समय में गिरफ्तार कर लिया।

UP News: उत्तर प्रदेश में गौ-हत्या और गौ-तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पश्चिमी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पुलिस ने पिछले दिनों ताबड़तोड़ कार्रवाई की और बहुत से गौ-तस्करों को पकड़कर जेल भेजा। कई गौ-तस्कर पुलिस मुठभेड़ों में घायल भी हुए लेकिन इस काले कारोबार पर अभी भी पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। अब एक बार फिर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस ने गौ-हत्या कर रहे बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये बदमाश रात के अंधेरे में जंगल में गौ-हत्या कर रहे थे। अचानक पहुंची पुलिस ने इनसे सरेंडर करने को कहा तो उनमें से एक ने गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मौके से उसके साथी भाग निकले थे जिन्हें पुलिस ने कुछ ही समय में गिरफ्तार कर लिया।

घटना का विवरण देते हुए मेरठ के सरधना सर्किल के सीओ आशुतोष ने एएनआई को बताया कि 12-13 अप्रैल की दरमियानी रात को सरधना पुलिस को स्थानीय पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गंग नहर पटरी के पास जंगलों में कुछ लोगों द्वारा गौहत्या किए जाने की सूचना मिली थी। स्थानीय पुलिस स्टेशन की पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ मौके पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान कुछ लोग गौहत्या करते नजर आए। पुलिस अचानक वहां पहुंच गई। जब ​​पुलिस दल ने उन्हें रोका, तो आरोपियों में से एक ने पुलिस दल पर गोली चला दी। बदमाशों की ओर से चली गोली का पुलिस ने भी जवाब दिया।

सीओ आशुतोष ने बताया कि पुलिस दल ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। इसमें एक आरोपी मोनिश घायल हो गया। जबकि उसके अन्य साथी वहां से भाग गए। कुछ ही देर बाद दो अन्य आरोपियों, सरताज और दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।