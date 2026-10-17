पुलिस को अभियुक्त से भी मारपीट का अधिकार नहीं, NDPS एक्ट मामले में जज रवि दिवाकर की टिप्पणी
एनडीपीएस एक्ट मामले में कई लोगों को फांसी की सजा सुना चुके जज रवि दिवाकर ने टिप्पणी की। जज ने कहा, पुलिस को अभियुक्त से मारपीट करने का अधिकार नहीं है। पुलिस कानून के तहत ही कार्रवाई कर सकती है।
मुजफ्फरनगर, वरिष्ठ संवाददाता। मुजफ्फरनगर में एक के बाद एक कई मामलों में फांसी की सजा सुनाने को लेकर चर्चित न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने शनिवार को अदालत में आरोपी द्वारा आपबीती सुनाने पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस को अभियुक्त से मारपीट का कोई अधिकार नहीं है। एनडीपीएस एक्ट के आरोपी ने अदालत में पेशी के दौरान पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। विशेष न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने एसएसपी को जांच कराने और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
शनिवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03 रवि कुमार दिवाकर की अदालत में खतौली के आरोपी दीपक उर्फ शेरू को खतौली पुलिस ने रिमांड के लिए पेश किया। अदालत में पूछने पर आरोपी ने बताया कि उपनिरीक्षक नीरजा सिंह और एक अन्य पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट की है। आरोपी ने पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। अदालत ने इस मामले को पुलिस के दुर्व्यवहार से संबंधित बताते हुए अपनी केस डायरी के पर्चा संख्या-1 में इसका उल्लेख किया।
कानून के तहत पुलिस को कार्रवाई का अधिकार
न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि पुलिस को कानून के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन उसे किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करने का अधिकार नहीं है। आरोपी हो या कोई अन्य व्यक्ति, पुलिस किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकती। विशेष न्यायाधीश ने आदेश की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को भेजने के निर्देश दिए। एसएसपी से कहा गया है कि वह अपने स्तर से मामले की आवश्यक जांच कराएं और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और पुलिस किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट न करे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।