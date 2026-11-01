यूपी में नकली सीमेंट के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, सौदागर भाइयों पर इनाम का ऐलान

लखनऊ एयरपोर्ट निर्माण के लिए यहां से भेजी गई सीमेंट की जांच में इसके नकली होने का खुलासा हुआ था। अडानी ग्रुप के कानपुर शाखा के सीनियर सेल्स मैनेजर मुमताजुल हक की शिकायत पर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल के पीआरओ कुंवर अंशुमान सिंह ने पनकी इस्पातनगर स्थित गोदाम में छापा मारा था।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। नकली सीमेंट बेचने के मामले में फरार चल रहे सौदागर भाइयों समेत तीन आरोपियों के खिलाफ कानपुर पुलिस ने 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इनके खिलाफ अडानी ग्रुप के एक अधिकारी ने पनकी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। लखनऊ एयरपोर्ट निर्माण के लिए यहां से भेजी गई सीमेंट की जांच में इसके नकली होने का खुलासा हुआ था। बता दें इस मामले में गोदाम संचालक सगे भाई नीरज और धीरज गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी पर शनिवार को होने वाली सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई, जबकि उनके मैनेजर राहुल कुमार की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट निशा श्रीवास्तव ने खारिज कर दी।

अडानी ग्रुप के कानपुर शाखा के सीनियर सेल्स मैनेजर मुमताजुल हक की शिकायत पर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल के पीआरओ कुंवर अंशुमान सिंह ने पनकी इस्पातनगर स्थित गोदाम में छापा मारा था। यहां एसीसी और अंबुजा कंपनी के नाम की नकली सीमेंट बनाकर अडानी कंपनी की लोगो लगी बोरियों में भरकर सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने गोदाम से मुंशी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

गोदाम लालबंगला निवासी नीरज गुप्ता, उसका भाई धीरज गुप्ता, मेरठ निवासी सुनील मित्तल और उसका बेटा निशांत मित्तल मिलकर चला रहे थे। पुलिस ने निशांत को पकड़ा लेकिन उसकी गिरफ्तारी वैधानिक तरीके से न होने के चलते कोर्ट से छूट गया था। इस मामले में पुलिस नीरज, धीरज और सुनील को ढूंढ रही है। 15 दिन बीतने के बाद अब पुलिस ने तीनों पर इनाम घोषित कर दिया है।

इमारतें जमींदोज, सीमेंट हर बार ‘निर्दोष’ कानपुर के पनकी के इस्पातनगर में तैयार हो रही नकली सीमेंट का खेल लखनऊ एयरपोर्ट पर खुला तो अब इन हादसों पर भी सवाल उठने लगे हैं जो कानपुर और इसके आसपास हुए। कानपुर में नकली सीमेंट का खेल पिछले तीन साल से चल रहा था और ये हादसे भी तीन साल के भीतर हुए हैं। हर बार तकनीकी खामी और इंजीनियरिंग को दोषी बताकर सीमेंट की जांच ही नहीं कराई गई। मतलब सीमेंट हर बार ‘निर्दोष’ रही। यही वजह रही कि नीरज-धीरज जैसे लोगों का नकली सीमेंट बेचने का धंधा आसानी से फलता-फूलता रहा।

स्क्रैप सीमेंट से फल-फूल रहे सौदागर उत्तर प्रदेश सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह भदौरिया कहते हैं कि लोगों को असली-नकली के फेर से बचने के लिए पेपर बैग वाली सीमेंट का प्रयोग करना चाहिए। सिलाई वाली बोरी में नकली सीमेंट होने की आशंका रहती है। उनका कहना है कि कंपनियों को भी स्क्रैप सीमेंट की नीलामी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस कार्य के लिए स्क्रैप सीमेंट बेची जाती है, उसकी कोई गारंटी नहीं कि खरीदी गई सीमेंट उसी काम के लिए यूज हो। इसके बेचने पर इसका दुरुपयोग भी हो सकता है।

केस 1- लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर में 7 सितंबर 2024 की शाम 4:45 बजे व्यवसायिक इमारत हरमिलाप कॉम्प्लेक्स भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जांच में निर्माण सामग्री के घटिया होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने बिल्डिंग मालिक राकेश सिंघल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पूरा दोष पतली सरिया और गलत इंजीनियरिंग का देकर मामला शांत हो गया।

केस 2- कानपुर के चमनगंज के मठिया वाला हाता में 30 अगस्त 2026 को सात मंजिला अवैध इमारत का पिलर दरक गया और इमारत एक ओर झुक गई। आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा तो जिम्मेदार भी सक्रिय हुए। केडीए की टीम ने जांच की तो पता चला बिल्डिंग में खराब मैटेरियल प्रयोग हुआ था। पुलिस ने आसपास रहने वाले 35-40 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला और बिल्डिंग के मालिक को उसे ढहाने के आदेश दिए। बिल्डिंग मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया।

केस 3- कानपुर के बर्रा के हरदेव नगर इलाके में जून 2025 को एक निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत में सबसे ऊपरी (चौथी) मंजिल पर लिंटर (छत) डालने का काम चल रहा था। शाम करीब सात से आठ बजे के बीच अचानक दूसरी मंजिल की छत ढह गई। ढहते ही ऊपर की मंजिल भी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कुछ मजदूरों ने कूद जान बचाई, जबकि मलबे में फंसे पांच मजदूरों को फायरब्रिगेड ने बाहर निकाला। मामले में मुकदमा हुआ पर सीमेंट की जांच नहीं हुई।