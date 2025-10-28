Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPolice constable who tarnished the image of the police force
पुलिस की छवि धूमिल करने वाले सिपाही मो. आकिब पर सस्पेंड, महिलाओं पर करता था भद्दे कमेंट

पुलिस की छवि धूमिल करने वाले सिपाही मो. आकिब पर सस्पेंड, महिलाओं पर करता था भद्दे कमेंट

संक्षेप: बरेली में तैनात सिपाही मो. आकिब सोशल मीडिया पर खुद को जननायक और दार्शनिक बताकर प्रचारित करता था। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने जांच कराई, जिसमें सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन एवं पुलिस की छवि धूमिल करने का दोषी पाए जाने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया।

Tue, 28 Oct 2025 09:34 PMPawan Kumar Sharma मुख्य संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

यूपी के बरेली में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही मो. आकिब सोशल मीडिया पर खुद को जननायक और दार्शनिक बताकर प्रचारित करता था। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने जांच कराई, जिसमें सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन एवं पुलिस की छवि धूमिल करने का दोषी पाए जाने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए हैं।

मुरादाबाद में थाना मैनाठेर के वार्ड 11 मोहल्ला गांगनवारी निवासी सिपाही मो. आकिब पुलिस लाइन में आरमोरर के पद पर तैनात था। एसएसपी अनुराग आर्य को जानकारी मिली कि मो. आकिब पुलिसकर्मियों के लिए बनाई गई सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए पोस्ट कर रहा है, जिससे पुलिस विभाग की छवि खराब हो रही है। इस पर एसएसपी ने मामले की जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए जाने पर सिपाही मो. आकिब को सस्पेंड कर उसके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:8 साल की मासूम से दरिंदगी, घर के बगल में रहने वाले चचेरे भाई ने किया रेप

खुद को ‘सर’ कहलाना पसंद करता है आकिब

सिपाही मो. आकिब ने फेसबुक पर सर आकिब पाशा के नाम से अकाउंट बना रखा है। इस अकाउंट पर वह खुद को जननायक, समाज सुधारक, दार्शनिक एवं लेखक के रूप में प्रदर्शित करता है। कई पोस्ट में उसने मैनाठेर में बदलाव के लिए लोगों को उकसाने वाली बातें भी लिखी हैं।

महिलाओं पर कमेंट, असलहों का प्रदर्शन

मो. आकिब के फेसबुक अकाउंट की भी जांच कराई गई। इसमें सामने आया कि उसने अपनी पोस्ट में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर वह असलहों का प्रदर्शन करते हुए भी नजर आया। इन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए उसे सस्पेंड किया गया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Bareilly Bareilly News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |