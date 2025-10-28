पुलिस की छवि धूमिल करने वाले सिपाही मो. आकिब पर सस्पेंड, महिलाओं पर करता था भद्दे कमेंट

संक्षेप: बरेली में तैनात सिपाही मो. आकिब सोशल मीडिया पर खुद को जननायक और दार्शनिक बताकर प्रचारित करता था। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने जांच कराई, जिसमें सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन एवं पुलिस की छवि धूमिल करने का दोषी पाए जाने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया।

यूपी के बरेली में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही मो. आकिब सोशल मीडिया पर खुद को जननायक और दार्शनिक बताकर प्रचारित करता था। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने जांच कराई, जिसमें सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन एवं पुलिस की छवि धूमिल करने का दोषी पाए जाने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए हैं।

मुरादाबाद में थाना मैनाठेर के वार्ड 11 मोहल्ला गांगनवारी निवासी सिपाही मो. आकिब पुलिस लाइन में आरमोरर के पद पर तैनात था। एसएसपी अनुराग आर्य को जानकारी मिली कि मो. आकिब पुलिसकर्मियों के लिए बनाई गई सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए पोस्ट कर रहा है, जिससे पुलिस विभाग की छवि खराब हो रही है। इस पर एसएसपी ने मामले की जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए जाने पर सिपाही मो. आकिब को सस्पेंड कर उसके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं।

खुद को ‘सर’ कहलाना पसंद करता है आकिब सिपाही मो. आकिब ने फेसबुक पर सर आकिब पाशा के नाम से अकाउंट बना रखा है। इस अकाउंट पर वह खुद को जननायक, समाज सुधारक, दार्शनिक एवं लेखक के रूप में प्रदर्शित करता है। कई पोस्ट में उसने मैनाठेर में बदलाव के लिए लोगों को उकसाने वाली बातें भी लिखी हैं।