यूपी के जिस थाने में तैनात रहा सिपाही वहीं की पुलिस ने किया गिरफ्तार, विभाग को गुमराह किया था
यूपी के जिस थाने में तैनात रहा सिपाही वहीं की पुलिस ने गिरफ्तार किया।न्यायालय का फर्जी दोषमुक्ति आदेश तैयार कर पुलिस विभाग को गुमराह कर उसने प्रमोशन लिया था। जांच में आदेश पूरी तरह से फर्जी निकला।
बांदा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में नरैनी कोतवाली में तैनात रहे एक सिपाही को नरैनी पुलिस ने ही उसके खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में मंगलवार को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। दरअसल, न्यायालय का फर्जी दोषमुक्ति आदेश तैयार कर पुलिस विभाग को गुमराह कर उसने प्रमोशन लिया था। जांच में आदेश पूरी तरह से फर्जी निकला।
एसपी पलाश बंसल ने बताया कि साल 2005 में नरैनी थाने में तैनात रहे तत्कालीन आरक्षी (वर्तमान में मुख्य आरक्षी) भाईलाल निवासी राजपुर ओमघाट, थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर के खिलाफ मारपीट, घर में घुसने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस मुकदमे में खुद को बरी दिखाने के लिए आरोपित मुख्य आरक्षी ने न्यायालय का एक दोषमुक्ति आदेश तैयार कर विभाग में जमा कराया था।
मुखबिर की सूचना पर हुआ गिरफ्तार
जांच में यह आदेश पूरी तरह फर्जी पाया गया। इसके बाद साल 2025 में नरैनी थाने में मुख्य आरक्षी भाईलाल के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना का एक और मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें वह वांछित चल रहा था। मंगलवार को मुखबिर की सटीक सूचना पर नरैनी थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ओझा, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अजीत कुमार, उपनिरीक्षक सौरव गौतम और आरक्षी अवधेश यादव की टीम ने आरोपित को प्रयागराज के म्योर रोड से गिरफ्तार किया है। आखिरी तैनाती फतेहपुर के गाजीपुर थाने में थी जहां से उसे निलंबित कर दिया गया था।
फतेहपुर में बहू को जिंदा फूंकने पर सास, दो देवरों को उम्रकैद
उधर, फतेहपुर में दहेज के लिए बहू को जिंदा फूंकने वाले सास और दो देवरों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कोर्ट-तीन के जज सुभाष चंद्र मौर्य ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए तीनों पर 21-21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह के मुताबिक थरियांव के मुसैदापुर निवासी सुनील कुमार और उसकी पत्नी रेखा देवी 30 जनवरी 2019 को संदिग्ध हालात में गंभीर रूप से झुलस गए थे। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान छह फरवरी को पति और 13 फरवरी को रेखा की मौत हो गई है। मृतका के भाई नरैनी निवासी रामबाबू विश्वकर्मा ने कोर्ट के आदेश पर रेखा की सास रामा देवी और देवर छोटू उर्फ सुशील, राजू उर्फ पंकज के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया गया कि अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये नहीं मिलने पर बेटों संग सास ने उसकी बहन की पिटाई कर केरोसिन डालकर जला दिया था। रेखा को बचाने में पति सुनील भी झुलस गया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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