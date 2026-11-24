यूपी के जिस थाने में तैनात रहा सिपाही वहीं की पुलिस ने गिरफ्तार किया।न्यायालय का फर्जी दोषमुक्ति आदेश तैयार कर पुलिस विभाग को गुमराह कर उसने प्रमोशन लिया था। जांच में आदेश पूरी तरह से फर्जी निकला।

बांदा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में नरैनी कोतवाली में तैनात रहे एक सिपाही को नरैनी पुलिस ने ही उसके खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में मंगलवार को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। दरअसल, न्यायालय का फर्जी दोषमुक्ति आदेश तैयार कर पुलिस विभाग को गुमराह कर उसने प्रमोशन लिया था। जांच में आदेश पूरी तरह से फर्जी निकला।

एसपी पलाश बंसल ने बताया कि साल 2005 में नरैनी थाने में तैनात रहे तत्कालीन आरक्षी (वर्तमान में मुख्य आरक्षी) भाईलाल निवासी राजपुर ओमघाट, थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर के खिलाफ मारपीट, घर में घुसने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस मुकदमे में खुद को बरी दिखाने के लिए आरोपित मुख्य आरक्षी ने न्यायालय का एक दोषमुक्ति आदेश तैयार कर विभाग में जमा कराया था।

मुखबिर की सूचना पर हुआ गिरफ्तार जांच में यह आदेश पूरी तरह फर्जी पाया गया। इसके बाद साल 2025 में नरैनी थाने में मुख्य आरक्षी भाईलाल के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना का एक और मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें वह वांछित चल रहा था। मंगलवार को मुखबिर की सटीक सूचना पर नरैनी थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ओझा, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अजीत कुमार, उपनिरीक्षक सौरव गौतम और आरक्षी अवधेश यादव की टीम ने आरोपित को प्रयागराज के म्योर रोड से गिरफ्तार किया है। आखिरी तैनाती फतेहपुर के गाजीपुर थाने में थी जहां से उसे निलंबित कर दिया गया था।