हाईकोर्ट जज को धमकी भरा मेल भेजने के मामले में ऐक्शन, सिपाही सस्पेंड; अपराधी पर मुकदमा

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जज की हत्या के संबंध में मेल भेजने के मामले में कमिश्नरेट मुख्यालय ने कार्रवाई की है। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही अजय यादव को सस्पेंड कर दिया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जज की हत्या के संबंध में मेल भेजने के मामले में कमिश्नरेट मुख्यालय ने कार्रवाई की है। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही अजय यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में सिपाही और अपराधी अनुभव दोनों के खिलाफ गोसाईंगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। दरअसल पेशी के दौरान कुख्यात अपराधी अनुभव मित्तल ने सिपाही के मोबाइल से धमकी भरा मेल हाईकोर्ट न्यायाधीश को भेजा था। इसी मामले में यह कार्रवाई की गई।

पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि अनुभव मित्तल ट्रेडिंग के नाम पर सात लाख लोगों से 3700 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में लखनऊ स्थित गोसाईंगंज जिला जेल में बंद है। चार नवंबर को वह पेशी पर आया था। अभिरक्षा में पुलिस लाइन में सिपाही अजय यादव की ड्यूटी लगाई गई थी। कचहरी में अनुभव ने केस का स्टेटस देखने के नाम पर अजय यादव का मोबाइल ले लिया था। इसके बाद उससे महेंद्र के नाम से एक नई मेल बनाकर टाइमर लगा दिया। उसने जेल में बंद कैम्पवेल रोड के रहने वाले आनंदेश्वर अग्रहरी को फंसाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश को मेल किया।

मेल में लिखा कि आनंदेश्वर लखनऊ बेंच के जज की हत्या की साजिश रच रहा है। मेल पांच नवंबर को टाइमर के अनुसार 8:50 बजे सुबह न्यायाधीश के पास पहुंच गया। वहां से पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई के लिए पत्र आया। जांच हुई तो साइबर क्राइम सेल की जांच में सिपाही के फोन से मेल भेजने की पुष्टि हुई। सिपाही से पूछताछ हुई तो उसने जानकारी दी। इसके बाद जेल चौकी प्रभारी की ओर से सिपाही अजय यादव और अपराधी अनुभव के खिलाफ मुकदमा गोसाईंगंज थाने में दर्ज किया गया। सिपाही के निलंबन की कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर मुख्यालय को पत्र लिखा गया। आरआई पुलिस लाइन ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि सिपाही अजय यादव को निलंबित कर दिया गया है।