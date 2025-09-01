सिपाही ने पत्नी को बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा, कमरे में किया बंद; जानें फिर

कुशीनगर में 2016 बैच के महिला-पुरूष आरक्षियों ने शादी कर ली थी। दोनों कसया के एक मोहल्ले में किराए के मकान में रहते हैं। बलिया निवासी आरक्षी पुलिस लाइन में तैनात है तथा उसकी पत्नी जिले के एक थाने में तैनात है। पति ने 112 नम्बर पर सूचना दर्ज कराई कि पत्नी को किसी ने कमरे में बंधक बना लिया है।

यूपी के कुशीनगर के कसया कस्बे के पडरौना रोड स्थित एक मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाली महिला आरक्षी को उसके पति ने पुरुष मित्र के पकड़ कमरे में बंद कर दिया। पति की सूचना पर पहुंची थाने की पुलिस ने तीनों को लेकर थाने पहुंची, लेकिन मामला पुलिस का होने के कारण देर शाम तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकी। इस मामले में सीओ कसया ने एक रिपोर्ट एसपी को सौंपी है। यह मामला पूरा दिन कस्बा में चर्चा का विषय बना रहा।

किसी अनहोनी की आशंका के बीच 112 नम्बर एवं कसया चौकी प्रभारी गौरव श्रीवास्तव, अतुल वर्मा मय हमराही उमाशंकर वर्मा के साथ मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद कमरे का फाटक खोलवाया गया, तो महिला आरक्षी तो पुलिस वर्दी में बाहर निकली और अपने थाने के स्टाफ को भी धमकाने लगी, लेकिन पुलिस कर्मियों द्वारा दबाव बनाने के बाद एक कमरे के भीतर बंद जिले एक थाने में तैनात आरक्षी को बिना कपड़ों के पुलिस ने बाहर निकाला और थाने ले गयी।

थाने में घण्टों चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस वाले विभागीय मामला होने के कारण असहज महसूस कर रहे थे। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक अमित शर्मा ने बताया कि किसी प्रकार की तहरीर नहीं मिली है। तीन सिपाहियों के बीच का आपस में मामला है। सिपाही दवा पहुंचाने गया था। तीनों आपस में बैठ कर मामले को समझ लिये हैं।