कावंड़ियों से पुलिस ने लाठी-डंडे और फरसे छीने, कंटेनर की टक्कर में बेटे की मौत; पिता घायल

मंगलवार दोपहर कुछ डाक कांवडियों के हाथों में लाठी-डंडे और फरसे देखकर शहर कोतवाली पुलिस चौकन्नी हो गई। पुलिस ने ऐसे कांवड़ियों को रोक लिया जो हाथों में डंडे और फरसे लेकर बाइकों पर दौड़ रहे थे। सुरक्षा के मद्देनजर कांवड़ियों से डंडे और फरसे छीनकर जब्त कर लिए गए।

Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में वेस्ट यूपी की सड़कों पर डाक कांवडियों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंगलवार दोपहर मुजफ्फरनगर के शिवचौक पर हाथों में लाठी-डंडे और फरसे लेकर पहुंचे डाक कांवड़ियों से पुलिस ने डंडे और फरसे जब्त कर लिए। पुलिस की कार्रवाई लगभग आधा घंटे तक चली। शहर कोतवाली पुलिस ने दर्जनों डंडे और फरसे बरामद किए। वहीं,पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव निराना के पास दूध के कंटेनर चालक ने हरिद्वार से गंगाजल लेकर बड़ौत जा रहे बाइक सवार पिता-पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में घायल पिता पुत्र को पुलिस ने अस्पताल भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने पुत्र को मृत घोषित कर दिया।

मंगलवार दोपहर कुछ डाक कांवडियों के हाथों में लाठी-डंडे और फरसे देखकर शहर कोतवाली पुलिस चौकन्नी हो गई। शिवचौक पर पुलिस ने ऐसे कांवड़ियों को रोक लिया जो हाथों में डंडे और फरसे लेकर बाइकों पर दौड़ रहे थे। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर कांवड़ियों से डंडे और फरसे छीनकर जब्त कर लिए। हालांकि कुछ कांवड़िये बाइकों को दौड़ाकर पुलिस को चकमा देकर निकल गए। डाक कांवड़ियों की मंगलवार दोपहर संख्या अधिक थी। इसी कारण पुलिस को मुस्तैदी से तैनात किया गया था। शहर कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार शर्मा का कहना कि सुरक्षा के लिहाज से फरसे और डंडे लेकर चल रहे कांवड़ियों से फरसे-डंडे जब्त किए गए हैं।

बाइक सवार कांवड़िया पिता-पुत्र को कंटेनर ने मारी टक्कर, पुत्र की मौत वहीं, पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव निराना के पास दूध के एक कंटेनर चालक ने हरिद्वार से गंगाजल लेकर बड़ौत जा रहे बाइक सवार पिता-पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में घायल पिता पुत्र को पुलिस ने अस्पताल भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने पुत्र को मृत घोषित कर दिया।

बताया गया हैकि रविन्द्र अपने 16 वर्षीय पुत्र वेदांश निवासी गांव मलकपुर बड़ौत जनपद बागपत के साथ बाइक से हरिद्वार कांवड़ लेने गए थे। सोमवार रात हरिद्वार से गंगाजल लेकर दोनों सिखेड़ा की गंगनहर पुल से मुजफ्फरनगर की ओर आ रहे थे। रात करीब दो बजे जैसे ही दोनों बाइक सवार पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग के गांव निराना के पास पहुंचे तो सामने से तेज गति से आ रहे दूध के कंटेनर चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।