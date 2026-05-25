शांति भंग के आरोप में पुलिस ने पिता का चालान काटा; बेटी ने खा लिया जहर, अभद्रता की बात कही
बांदा में जमीन विवाद की शिकायत लेकर थाना समाधान दिवस पहुंचे शफीक का पुलिस ने शांतिभंग में चालान कर दिया। इससे आहत उनकी बेटी तबस्सुम ने घर पहुंचकर जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
बांदा में थाना समाधान दिवस में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे पीड़ित को राहत मिलने के बजाय पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। शिकायत सुनने के बजाय पुलिस ने पीड़ित का ही शांतिभंग में चालान कर दिया, जिससे पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। इस दौरान पिता का चालान होते देख घर पहुंची बेटी ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
थाना समाधान दिवस में पहुंचा था शफीक
मर्दननाका निवासी शफीक पत्नी शाहीन व बेटी तबस्सुम को लेकर पारिवारिक जमीन विवाद के चलते 21 मई को एसपी से शिकायत करने पहुंचा था। जहां पर एसपी ने जमीन से जुड़ा मामला होने पर थाना समाधान दिवस में कोतवाली पहुंचने की बात कही थी। इस पर शफीक का आरोप है कि शनिवार को कोतवाली नगर से फोन कर थाना समाधान दिवस पर शरीफ को बुलाया गया था। इसके अलावा पुलिस ने बड़े भाई शेर खान को भी बुलाया था। दोनों पक्षों की बात चल ही रही थी तभी पुलिस ने शफीक को हिरासत में लेकर शांतिभंग में चालान कर दिया।
पुलिस की कार्यशैली पर सवाल
शरीफ का चालान होने के बाद मां-बेटी घर आ गई। शाम को 22 वर्षीय बेटी तबस्सुम ने जहर खा लिया। हालत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ देर के बाद मुचलके पर शरीफ को छोड़ दिया। आरोप लगाया कोतवाली प्रभारी बलराम सिंह ने उसके व पत्नी व बेटी के साथ अभद्रता की थी। इसी से आहत होकर तबस्सुम ने आत्महत्या का प्रयास किया।
मकान विवाद का मामला
कोतवाली प्रभारी, बलराम सिंह ने बताया कि शफीक के बड़े भाई ने अपने हिस्से का घर बेच दिया था। खरीदने वाले की मौत हो जाने के बाद उसकी पत्नी को शरीक धमकी देता था कि उसके बच्चे को गायब कर देगा। इससे वह घर छोड़कर नरैनी में रहती है। महिला के जाने के बाद शफीक ने उस मकान में ताला डाल दिया। एसडीएम द्वारा समझौता कराया जा रहा था। लेकिन यह तैयार नहीं हुआ तो एसडीएम के आदेश पर चालान किया गया। किसी के साथ अभद्रता नहीं की गई है।
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