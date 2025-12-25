अपने ही बुने जाल में फंसी पुलिस, एसएचओ समेत 11 पुलिसकर्मियों पर केस का आदेश

संक्षेप: संभल पुलिस गुड वर्क के चक्कर में अपने ही बुने जाल में फंस गई है। बहजोई थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 की लूट की घटना में जेल में बंद व्यक्ति को आरोपी दिखाकर दिखा दिया। मामला कोर्ट में पकड़ा गया। कोर्ट ने सख्त रुख्त अपनाते हुए तत्कालीन एसएचओ समेत 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस के आदेश दिए हैं।

फर्जी एनकाउंटर को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहने वाली यूपी पुलिस ने एक अजब कारनामा सामने आया है। संभल पुलिस गुड वर्क के चक्कर में अपने ही बुने जाल में फंस गई है। बहजोई थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 की लूट की घटना में जेल में बंद व्यक्ति को आरोपी दिखाकर दिखा दिया। मामला कोर्ट में पकड़ा गया। कोर्ट ने सख्त रुख्त अपनाते हुए तत्कालीन एसएचओ समेत 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संभल (चंदौसी) ने थाना बहजोई को एफआईआर दर्ज कर विवेचना कराने और तीन दिन के भीतर पंजीकरण की सूचना न्यायालय में देने का आदेश दिया है।

मामला बहजोई थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर जूना गांव से जुड़ा है। 25 अप्रैल 2022 को दुर्वेश दूध बेचकर भुगतान लेकर गांव लौट रहा था, तभी बाइक सवार दो लोगों ने उससे नकदी लूट ली। इस संबंध में बहजोई थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। इसी मुकदमे में ओमवीर नामक व्यक्ति को आरोपी बनाकर जेल भेजा गया। ओमवीर ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसे सुनियोजित साजिश के तहत लूट के झूठे मामले में फंसाया गया, जबकि घटना के समय वह जिला कारागार बदायूं में बंद था।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट हुआ कि ओमवीर 11 अप्रैल 2022 से 12 मई 2022 तक बदायूं जेल में निरुद्ध था और 25 अप्रैल 2022 को उसकी उपस्थिति जेल रिकॉर्ड में दर्ज थी। ऐसे में लूट की घटना में उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया असंभव प्रतीत होती है।अदालत ने पत्रावली, पुलिस रिपोर्ट और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद माना कि तत्कालीन एसएचओ पंकज लवानिया, अपराध निरीक्षक राहुल चौहान, एसआई: प्रबोध कुमार, एसएसआई रीज कुमार, एसआई जमील अहमद, और कांस्टेबल वरुण, मालती, आयुष, राजपाल, दीपक, रूपचंद्र के विरुद्ध संज्ञेय अपराध बनता है, जिस पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना आवश्यक है।