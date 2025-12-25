Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPolice caught in their own trap; case ordered against SHO and 11 other police officers in sambhal
अपने ही बुने जाल में फंसी पुलिस, एसएचओ समेत 11 पुलिसकर्मियों पर केस का आदेश

अपने ही बुने जाल में फंसी पुलिस, एसएचओ समेत 11 पुलिसकर्मियों पर केस का आदेश

संक्षेप:

संभल पुलिस गुड वर्क के चक्कर में अपने ही बुने जाल में फंस गई है। बहजोई थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 की लूट की घटना में जेल में बंद व्यक्ति को आरोपी दिखाकर दिखा दिया। मामला कोर्ट में पकड़ा गया। कोर्ट ने सख्त रुख्त अपनाते हुए तत्कालीन एसएचओ समेत 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस के आदेश दिए हैं।

Dec 25, 2025 02:28 pm ISTYogesh Yadav संभल, कार्यालय संवाददाता
share Share
Follow Us on

फर्जी एनकाउंटर को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहने वाली यूपी पुलिस ने एक अजब कारनामा सामने आया है। संभल पुलिस गुड वर्क के चक्कर में अपने ही बुने जाल में फंस गई है। बहजोई थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 की लूट की घटना में जेल में बंद व्यक्ति को आरोपी दिखाकर दिखा दिया। मामला कोर्ट में पकड़ा गया। कोर्ट ने सख्त रुख्त अपनाते हुए तत्कालीन एसएचओ समेत 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संभल (चंदौसी) ने थाना बहजोई को एफआईआर दर्ज कर विवेचना कराने और तीन दिन के भीतर पंजीकरण की सूचना न्यायालय में देने का आदेश दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामला बहजोई थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर जूना गांव से जुड़ा है। 25 अप्रैल 2022 को दुर्वेश दूध बेचकर भुगतान लेकर गांव लौट रहा था, तभी बाइक सवार दो लोगों ने उससे नकदी लूट ली। इस संबंध में बहजोई थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। इसी मुकदमे में ओमवीर नामक व्यक्ति को आरोपी बनाकर जेल भेजा गया। ओमवीर ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसे सुनियोजित साजिश के तहत लूट के झूठे मामले में फंसाया गया, जबकि घटना के समय वह जिला कारागार बदायूं में बंद था।

ये भी पढ़ें:मैंने हत्या नहीं की, पैंट पर सुसाइड नोट, प्रेमिका के मर्डर में नामजद का शव मिला

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट हुआ कि ओमवीर 11 अप्रैल 2022 से 12 मई 2022 तक बदायूं जेल में निरुद्ध था और 25 अप्रैल 2022 को उसकी उपस्थिति जेल रिकॉर्ड में दर्ज थी। ऐसे में लूट की घटना में उसकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया असंभव प्रतीत होती है।अदालत ने पत्रावली, पुलिस रिपोर्ट और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद माना कि तत्कालीन एसएचओ पंकज लवानिया, अपराध निरीक्षक राहुल चौहान, एसआई: प्रबोध कुमार, एसएसआई रीज कुमार, एसआई जमील अहमद, और कांस्टेबल वरुण, मालती, आयुष, राजपाल, दीपक, रूपचंद्र के विरुद्ध संज्ञेय अपराध बनता है, जिस पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना आवश्यक है।

वहीं, तत्कालीन सीओ बहजोई गोपाल सिंह के विरुद्ध कोई आपराधिक कृत्य प्रमाणित न होने पर उन्हें जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकसेवकों को गैरकानूनी कृत्यों के लिए धारा 197 सीआरपीसी का संरक्षण नहीं मिलता और ऐसे मामलों में सरकारी अनुमति आवश्यक नहीं होती। न्यायालय के इस आदेश से वर्ष 2022 की पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।