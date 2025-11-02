यूपी पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली मारकर पशु तस्कर को किया गिरफ्तार

संक्षेप: गोरखपुर के एम्स क्षेत्र के कुस्मही जंगल के पास शनिवार की देर रात पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। हाफ एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने पशु तस्कर के पैर में गोली मारी, जिससे वह घायल हो गया।

यूपी के गोरखपुर के एम्स क्षेत्र के कुस्मही जंगल के पास शनिवार की देर रात पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। हाफ एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने पशु तस्कर के पैर में गोली मारी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल पशु तस्कर जवाहिर को गिरफ्तार करके मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि पशु तस्करों का एक गिरोह कुस्मही इलाके से गुजरने वाला है। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरा देख तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बिहार के बागहा निवासी जवाहिर के पैर में गोली लग गई। जवाहिर पर गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर और बिहार के कई जिलों में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। हर बार गिरफ्तारी से बच जाता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में गोकश गिरफ्तार वहीं दूसरी ओर सहारनपुर में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में गोकश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात थानाध्यक्ष चिलकाना विनोद कुमार पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गुमटी के जंगल में कुछ व्यक्ति गौकशी की तैयारी कर रहे हैं।