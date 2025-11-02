Hindustan Hindi News
Police carried out half encounter Gorakhpur arrested an animal smuggler by shooting him leg
यूपी पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली मारकर पशु तस्कर को किया गिरफ्तार

यूपी पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली मारकर पशु तस्कर को किया गिरफ्तार

संक्षेप: गोरखपुर के एम्स क्षेत्र के कुस्मही जंगल के पास शनिवार की देर रात पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। हाफ एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने पशु तस्कर के पैर में गोली मारी, जिससे वह घायल हो गया।

Sun, 2 Nov 2025 04:21 PMDinesh Rathour गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर के एम्स क्षेत्र के कुस्मही जंगल के पास शनिवार की देर रात पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। हाफ एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने पशु तस्कर के पैर में गोली मारी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल पशु तस्कर जवाहिर को गिरफ्तार करके मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि पशु तस्करों का एक गिरोह कुस्मही इलाके से गुजरने वाला है। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरा देख तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बिहार के बागहा निवासी जवाहिर के पैर में गोली लग गई। जवाहिर पर गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर और बिहार के कई जिलों में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। हर बार गिरफ्तारी से बच जाता था।

सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में गोकश गिरफ्तार

वहीं दूसरी ओर सहारनपुर में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में गोकश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात थानाध्यक्ष चिलकाना विनोद कुमार पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गुमटी के जंगल में कुछ व्यक्ति गौकशी की तैयारी कर रहे हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि दो लोग एक गोवंश को पेड़ से बांधकर गोकशी करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल आरोपी को मौके पर दबोच लिया, जिसकी पहचान आमिर पुत्र इरफान निवासी खेड़ामेवात थाना चिलकाना के रूप में हुई है। उसके पास से एक तमंचा, चार कारतूस, कुल्हाड़ी, छुरे, इलेक्ट्रिक कांटा सहित गोकशी के उपकरण और एक जिंदा गोवंश बरामद किया गया है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

