Police broke into house and picked up youths then angry villagers blocked road पुलिस ने घर में घुसकर की तोड़फोड़, युवकों को उठाया तो भड़के ग्रामणों ने लगाया जाम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPolice broke into house and picked up youths then angry villagers blocked road

पुलिस ने घर में घुसकर की तोड़फोड़, युवकों को उठाया तो भड़के ग्रामणों ने लगाया जाम

संतकबीरनगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के कांटे चौकी अंतर्गत एक गांव से रविवार की रात बस्ती जनपद के पुलिस कर्मियों ने दो युवकों को उठा लिया।

Dinesh Rathour संतकबीरनगरMon, 8 Sep 2025 03:50 PM
share Share
Follow Us on
पुलिस ने घर में घुसकर की तोड़फोड़, युवकों को उठाया तो भड़के ग्रामणों ने लगाया जाम

संतकबीरनगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के कांटे चौकी अंतर्गत एक गांव से रविवार की रात बस्ती जनपद के पुलिस कर्मियों ने दो युवकों को उठा लिया। मामले की जानकारी होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार की सुबह कांटे चौकी का घेराव किया। दो बार थोड़ी-थोड़ी देर के लिए हाइवे जाम किया। अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद ही हाइवे चालू हुआ।

ग्रामीणों का आरोप है कि कांटे चौकी के लहुरादेवा गांव के विजय कुमार व अवधराज के घरों में रविवार की रात 12:40 पर दर्जनों भर की संख्या में लोग घुस आए। इनमें एक महिला सिपाही की ड्रेस पहने हुए थी। सभी लोग अचानक घरों में घुसकर तोड़ फोड़ मचा दिए। घरों में सो रही महिलाएं दहशत में आ गईं। घर में सो रहे छोटे-छोटे बच्चे चीख पुकार मचाने लगे। घर में घुसे लोग कुछ युवकों को उठा ले गए। आस पास के घरों के लोग मौके पर पहुंचे तो लोगों को पुलिस की ड्रेस में देखकर दंग रह गए। घटना की जानकारी गांव में सभी ग्रामीणों तक पहुंच गई। मामले के जानकारी के बाद सोमवार को काफी संख्या में ग्रामीण कांटे पहुंचे और पुलिस चौकी का घेराव करने लगे।

ग्रामीणों की संख्या बढ़ती देखकर चौकी प्रभारी राम वशिष्ठ ने मामले की सूचना कोतवाल को दी। जब तक कोतवाल मौके पर पहुंचते उससे पहले महिलाओं ने हाइवे जाम कर दिया। पुलिस कर्मियों के काफी समझाने बुझाने के बाद जाम हटा। इसके बाद कोतवाल पंकज कुमार पांडेय पहुंचे तो ग्रामीणों से तीखी बहस हो गई। इससे भीड़ उग्र होकर दोबारा हाइवे जाम कर दिया। मामला बढ़ता देख कोतवाल ने उच्चाधिकारियों को मामले को अवगत कराया। ग्रामीणों को समझाने के कुछ समय बाद हाइवे जाम को हटाया। थोड़े समय बाद जिले के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले को लेकर काफी समय तक बातचीत की। खबर लिखे जाने तक चौकी पर वार्ता चल चल रही थी। कोतवाल पंकज कुमार पान्डेय ने बताया कि बस्ती पुलिस ने किसी मामले में गांव के युवकों को उठाया है। ग्रामीणों ने समझा कि जिले की पुलिस ने उठाया है।

Santkabir Nagar News Up Latest News UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |