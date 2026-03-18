पुलिस भर्ती के बाद परिषदीय परीक्षा में ‘पंडित’ पर सवाल से बवाल, शिक्षक संघ नाराज

आगरा में कक्षा 7 की संस्कृत परीक्षा में 'पंडित' शब्द वाली पहेली पूछे जाने पर शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। विभाग ने सफाई दी है कि यह 'पत्र' से जुड़ी प्राचीन पहेली है और यहां पंडित का अर्थ 'विद्वान' है। पुलिस भर्ती विवाद के बाद इस नए मामले ने तूल पकड़ लिया है।

उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं और विवादों का चोली-दामन का साथ छूटता नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में पुलिस भर्ती परीक्षा में एक जातिगत विकल्प को लेकर हुए हंगामे की गूँज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि मंगलवार को आगरा के परिषदीय स्कूलों की वार्षिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। कक्षा सात की संस्कृत (संस्कृति) की परीक्षा में 'पंडित' शब्द के प्रयोग को लेकर शिक्षक संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे एक विशेष वर्ग का अपमान करार दिया है।

क्या है विवादित प्रश्न? मंगलवार को परिषदीय स्कूलों में कक्षा सात की संस्कृत की परीक्षा थी। प्रश्न पत्र के पांचवें नंबर पर एक पहेली (प्रहेलिका) पूछी गई थी: ‘वह कौन है जो बिना पैर के दूर तक जाता है और साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है?’ जैसे ही यह प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलामंत्री बृजेश दीक्षित ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका आरोप है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कक्षा सात की पाठ्यपुस्तक के सातवें पाठ में ऐसी कोई पहेली नहीं है और यह सवाल जानबूझकर शामिल किया गया है। शिक्षक संघ ने इस मामले में आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है।

शिक्षा विभाग की सफाई: "विद्वान" है अर्थ विवाद बढ़ता देख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) जितेंद्र कुमार गोंड़ और डायट प्राचार्य अनिरुद्ध यादव ने मोर्चा संभाला। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह प्रश्न किसी जाति विशेष को लक्षित करके नहीं पूछा गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार, यह संस्कृत की एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध पहेली है, जिसका श्लोक इस प्रकार है…“अपादो दूरगामी च साक्षरो न च पण्डितः। अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पण्डितः॥”

अधिकारियों ने इस श्लोक का अर्थ समझाते हुए बताया कि यहाँ 'पंडित' शब्द का प्रयोग 'विद्वान' या 'ज्ञानी' के संदर्भ में किया गया है, न कि किसी जाति के लिए। इस पहेली का उत्तर 'पत्र' (Letter) है। पहेली का अर्थ है कि पत्र के पैर नहीं होते फिर भी वह दूर तक जाता है, वह अक्षरों से युक्त (साक्षर) है पर विद्वान (पंडित) नहीं है, उसका मुख नहीं है पर वह स्पष्ट बोलता है।