Police arriving on a molestation complaint were pelted with stones two inspectors were injured छेड़खानी की शिकायत पर पहुंची पुलिस पर पथराव, दो दारोगा घायल, गाड़ी का शीशा भी टूटा
छेड़खानी की शिकायत पर पहुंची पुलिस पर पथराव, दो दारोगा घायल, गाड़ी का शीशा भी टूटा

छेड़खानी की शिकायत पर पहुंची पुलिस पर पथराव, दो दारोगा घायल, गाड़ी का शीशा भी टूटा

गोरखपुर में रविवार की शाम पुलिस टीम पर मनबढ़ युवकों ने पथराव कर दिया। इसमें हल्का एसआई का सिर फट गया, जबकि दूसरे एसआई को भी हल्की चोटें आईं। पुलिस वाहन का शीशा और एक राहगीर ब्लॉककर्मी की स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, गोरखपुरSun, 28 Sep 2025 07:47 PM
यूपी के गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र के सरैया ब्लॉक रोड पर रविवार की शाम पुलिस टीम पर मनबढ़ युवकों ने पथराव कर दिया। इसमें हल्का दारोगा (एसआई) शिवकुमार यादव का सिर फट गया, जबकि एसआई प्रमोद यादव को भी हल्की चोटें आईं। पुलिस वाहन का शीशा और एक राहगीर ब्लॉककर्मी की स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने मौके से कई आरोपितों को हिरासत में लिया है।

जानकारी के अनुसार, सरैया ब्लॉक रोड स्थित पासवान कॉम्प्लेक्स में रहने वाली एक युवती ने थाने में छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि क्षेत्र के कुछ मनबढ़ युवक आए दिन उस पर छींटाकशी करते हैं। शनिवार की रात वह घर पर अकेली थी, तभी मनबढ़ों ने घर के सामने पटाखे छोड़े और गेट पीटकर डराने का प्रयास किया। रविवार सुबह मां के घर आने पर पीड़िता ने पूरी घटना बताई और दोनों ने थाने पहुंचकर तहरीर दी।

इस पर एसआई शिवकुमार यादव और एसआई प्रमोद यादव जांच के लिए मौके पर पहुंचे। जानकारी मिली कि आरोपी युवक चौराहे पर मौजूद है। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई। इसके बाद आरोपी पक्ष के परिजन और समर्थक आक्रोशित हो उठे। दर्जनों की संख्या में महिला और पुरुष पीड़िता के घर पहुंचकर हंगामा करने लगे। आक्रोश बढ़ने पर पुलिस फिर पहुंची तो लोगों ने युवती के घर पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। इसमें एसआई शिवकुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका सिर फट गया।

एसआई प्रमोद यादव को भी चोटें आईं। पुलिस वाहन और ब्लॉककर्मी उर्मिला यादव की स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर सीओ अनुराग सिंह, प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को काबू करते हुए आधा दर्जन आरोपितों को हिरासत में ले लिया। इस मामले सीओ चौरीचौरा अनुराग सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली गई है। घटनास्थल से लेकर चौराहे तक पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

