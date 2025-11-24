बोलना गलती हुई..., पत्नी की शिकायत पर पति को अरेस्ट करने पहुंची पुलिस, ट्रेनिंग दे तमंचे की बरामदगी

संक्षेप: पिछले तीन नवंबर को एक महिला ने पुलिस को डायल 112 के जरिए सूचना दी थी कि उसका पति तमंचा लगाकर उसे डरा रहा है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वायरल वीडियो में एक दरोगा मौके पर आरोपी युवक को समझाते दिख रहे हैं। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

यूपी के बुलंदशहर में पत्नी की शिकायत पर पति को अरेस्ट करने पहुंची पुलिस का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक दरोगा आरोपी को समझाते दिख रहे हैं कि वीडियो में बताना है कि मुझसे गलती हुई है। जिसके बाद आरोपी युवक को तमंचा पकड़ाया गया। फिर बरामदगी करते हुए वीडियो बनाया गया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए दरोगा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि 'लाइव हिन्दुस्तान' वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

मामला, बुलंदशहर कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले तीन नवंबर को एक महिला ने पुलिस को डायल 112 के जरिए सूचना दी थी कि उसका पति तमंचा लगाकर उसे डरा रहा है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। वायरल वीडियो में एक दरोगा मौके पर आरोपी युवक को समझाते दिख रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अभी एक वीडियो बनाया जाएगा। जिसमें उसे कहना है कि उससे गलती हुई है। माफ कर दो, अब नहीं करूंगा। इसके बाद दरोगा आरोपी को तमंचा देते दिख रहे हैं।

इस दौरान वीडियो में पीछे से एक पुलिस कर्मी की आवाज आती है कि कार्टेज इसकी जेब में डाल दी। फिर वीडियो शुरू किया जाता है। वीडियो में पुलिस पहले तो शिकायतकर्ता महिला से पूछताछ करती है। उसके बाद दरोगा द्वारा आरोपी युवक की तलाशी लेने की बात कही जाती है। तलाशी में आरोपी युवक के पास से वही तमंचा और जेब में रखे कारतूस बरामद किए जाते हैं, जो कि वीडियो बनाने से पहले रखे गए थे। फिल्मी अंदाज में पुलिस द्वारा तमंचा आरोपी को देने और कारतूस रखने के बाद बरामदगी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर लोग तरह-तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठा रहे हैं।