Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

ऐन जयमाल से पहले शादी में पुलिस पहुंची, मच गया बवाल; भाग निकला दूल्हा

Feb 15, 2026 09:25 am ISTAjay Singh संवाददाता, कानपुर देहात
share Share
Follow Us on

द्वारचार और दुर्गा जनेऊ के बाद जयमाल की तैयारी चल रही थी तभी यूपी डॉयल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। कानपुर की दीपमाला ने दूल्हे की पत्नी होने का दावा करते हुए शादी रुकवाने की गुहार लगाई। शिकायत पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पुलिस के पहुंचते ही घरातियों और बारातियों में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। 

ऐन जयमाल से पहले शादी में पुलिस पहुंची, मच गया बवाल; भाग निकला दूल्हा

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जयमाल से ठीक पहले एक महिला ने दूल्हे की पत्नी होने का दावा करते हुए शादी रुकवा दी। आरोप है कि दूल्हा पहले से शादीशुदा है और यह बात छिपाकर वह दूसरा विवाह करने पहुंचा। जानकारी मिलते ही वधू पक्ष भड़क उठा और शादी से इनकार कर दिया। हंगामा बढ़ने पर दूल्हा और अधिकांश बाराती मौके से भाग निकले। पुलिस दूल्हे के पिता और चचेरे भाई को थाने ले आई। दोनों पक्षों में अब समझौते की बात चल रही है।

हरदुआ थाना क्षेत्र के मूसानगर के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री की शादी कानपुर नगर के श्याम नगर निवासी राहुल उर्फ आकाश दीक्षित के साथ तय की थी। गोद भराई से लेकर तिलक समारोह का आयोजन हो चुका था। दान दहेज का सामान भी वर पक्ष ने शादी से पहले ही ले लिया था। शुक्रवार को बाराती पूरे तामझाम के साथ रायपुर के गेस्ट हाउस पहुंचे।

ये भी पढ़ें:जेठ के बेटे पर फिदा हुई चाची, चाचा ने भतीजे को सौंप दी बीवी, दोनों की करवाई शादी

जनातियों ने भी दिल खोलकर उनका स्वागत सत्कार किया। बारात द्वारचार के लिए पहुंच गई। द्वारचार और दुर्गा जनेऊ के बाद जयमाल की तैयारी चल रही थी तभी यूपी डॉयल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। कानपुर नगर के खांड़ेपुर निवासी दीपमाला ने दूल्हे की पत्नी होने का दावा करते हुए शादी रुकवाने की गुहार लगाई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पंडाल में पुलिस के पहुंचते ही घरातियों और बारातियों में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। जल्द ही सभी लोगों को पता चल गया कि पुलिस क्यों आई है।

दूल्हे के पहले से ही शादीशुदा होने की जानकारी लगते ही जनाती भड़क गए। उन्होंने शादी से इनकार करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख मौके का फायदा उठाकर दूल्हा और कई बाराती निकल भागे। पुलिस मौके से दूल्हे के पिता रमेश चंद्र दीक्षित और चचेरे भाई अंकुर दीक्षित को पुलिस थाने ले आई। पुलिस ने दूल्हे के परिवारीजनों से उसके बारे में सारी जानकारी हासिल की। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे को समझाने की कोशिशें भी हुईं। इस मामले में पुलिस भी दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश कर रही थी। देर रात तक पुलिस के सामने दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी थी।

ये भी पढ़ें:15 साल का रिश्ता, शादी का वादा, फिर खूनी अंत; नोएडा में प्रेमी जोड़े की कहानी

हालांकि 16 घंटे बीतने के बाद भी उनके बीच आपसी सहमति नहीं बन सकी थी। गजनेर थाना प्रभारी जनार्दन प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौते की बात चल रही है। समझौता नहीं होने पर तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;