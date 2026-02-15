ऐन जयमाल से पहले शादी में पुलिस पहुंची, मच गया बवाल; भाग निकला दूल्हा

द्वारचार और दुर्गा जनेऊ के बाद जयमाल की तैयारी चल रही थी तभी यूपी डॉयल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। कानपुर की दीपमाला ने दूल्हे की पत्नी होने का दावा करते हुए शादी रुकवाने की गुहार लगाई। शिकायत पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पुलिस के पहुंचते ही घरातियों और बारातियों में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई।

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जयमाल से ठीक पहले एक महिला ने दूल्हे की पत्नी होने का दावा करते हुए शादी रुकवा दी। आरोप है कि दूल्हा पहले से शादीशुदा है और यह बात छिपाकर वह दूसरा विवाह करने पहुंचा। जानकारी मिलते ही वधू पक्ष भड़क उठा और शादी से इनकार कर दिया। हंगामा बढ़ने पर दूल्हा और अधिकांश बाराती मौके से भाग निकले। पुलिस दूल्हे के पिता और चचेरे भाई को थाने ले आई। दोनों पक्षों में अब समझौते की बात चल रही है।

हरदुआ थाना क्षेत्र के मूसानगर के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री की शादी कानपुर नगर के श्याम नगर निवासी राहुल उर्फ आकाश दीक्षित के साथ तय की थी। गोद भराई से लेकर तिलक समारोह का आयोजन हो चुका था। दान दहेज का सामान भी वर पक्ष ने शादी से पहले ही ले लिया था। शुक्रवार को बाराती पूरे तामझाम के साथ रायपुर के गेस्ट हाउस पहुंचे।

जनातियों ने भी दिल खोलकर उनका स्वागत सत्कार किया। बारात द्वारचार के लिए पहुंच गई। द्वारचार और दुर्गा जनेऊ के बाद जयमाल की तैयारी चल रही थी तभी यूपी डॉयल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। कानपुर नगर के खांड़ेपुर निवासी दीपमाला ने दूल्हे की पत्नी होने का दावा करते हुए शादी रुकवाने की गुहार लगाई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पंडाल में पुलिस के पहुंचते ही घरातियों और बारातियों में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। जल्द ही सभी लोगों को पता चल गया कि पुलिस क्यों आई है।

दूल्हे के पहले से ही शादीशुदा होने की जानकारी लगते ही जनाती भड़क गए। उन्होंने शादी से इनकार करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख मौके का फायदा उठाकर दूल्हा और कई बाराती निकल भागे। पुलिस मौके से दूल्हे के पिता रमेश चंद्र दीक्षित और चचेरे भाई अंकुर दीक्षित को पुलिस थाने ले आई। पुलिस ने दूल्हे के परिवारीजनों से उसके बारे में सारी जानकारी हासिल की। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे को समझाने की कोशिशें भी हुईं। इस मामले में पुलिस भी दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश कर रही थी। देर रात तक पुलिस के सामने दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी थी।