Hindi NewsUP Newspolice arrived at farm after hearing woman s screams her hands feet bound husband committed extreme acts of inhumanity
महिला की चीखें सुन खेत में पहुंचे पुलिसवाले, बंधे थे हाथ-पैर; पति ने की अमानवीयता की हद

Jan 24, 2026 08:44 pm ISTAjay Singh संवाददाता, भदैंया, (सुलतानपुर)
यूपी के सुलतानपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पूरे मेहरबान आरडीह गांव में एक विवाहिता के साथ अमानवीय कृत्य का मामला उजागर हुआ है। पीड़िता ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट कर हाथ-पैर बांधकर खेत में फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है। गश्त पर निकले 112 पीआरवी कर्मियों की सक्रियता से महिला की जान बच सकी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरडीह गांव निवासी नेहा यादव पत्नी जगत नारायण यादव ने कोतवाली देहात थाने में दी गई तहरीर में बताया कि शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे उसके पति जगतनारायण यादव, जेठानी नीलम यादव पत्नी सत्यनारायण और ननद विजय लक्ष्मी ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि तीनों उसे जबरन खेत में ले गए, जहां हाथ-लात से मारपीट की गई और गला व मुंह दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। पीड़िता के अनुसार, उसी समय 112 पीआरवी वाहन गश्त करता हुआ मौके के पास से गुजर रहा था।

पुलिस वाहन की लाइट देखकर आरोपी उसे अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद नेहा के शोर मचाने पर पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे उसकी जान बच सकी। नेहा ने यह भी आरोप लगाया कि उसके ससुर राम अछैवर और ननदोई धीरज यादव पुत्र अछेलाल निवासी सकरसी भी अन्य परिजनों के साथ मिलकर आए दिन उसे प्रताड़ित करते हैं और जान से मारने की धमकी देते रहते हैं।

पीड़िता का कहना है कि विवाह में दिए गए दहेज के बाद भी मायके पक्ष से दोबारा वाहन दिया गया, बावजूद इसके दहेज की मांग लगातार की जा रही थी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति जगतनारायण यादव, जेठ सत्यनारायण, जेठानी नीलम यादव, ननद विजय लक्ष्मी, ननदोई धीरज यादव एवं ससुर राम अछैवर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। इस संबंध में कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी बिंदुओं पर गहन जांच की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
