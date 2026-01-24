महिला की चीखें सुन खेत में पहुंचे पुलिसवाले, बंधे थे हाथ-पैर; पति ने की अमानवीयता की हद

संक्षेप: पुलिस वाहन की लाइट देखकर आरोपी उसे अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद नेहा के शोर मचाने पर पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे उसकी जान बच सकी। नेहा ने यह भी आरोप लगाया कि उसके ससुर और ननदोई भी अन्य परिजनों के साथ मिलकर आए दिन उसे प्रताड़ित करते हैं और जान से मारने की धमकी देते रहते हैं।

यूपी के सुलतानपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पूरे मेहरबान आरडीह गांव में एक विवाहिता के साथ अमानवीय कृत्य का मामला उजागर हुआ है। पीड़िता ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट कर हाथ-पैर बांधकर खेत में फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है। गश्त पर निकले 112 पीआरवी कर्मियों की सक्रियता से महिला की जान बच सकी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरडीह गांव निवासी नेहा यादव पत्नी जगत नारायण यादव ने कोतवाली देहात थाने में दी गई तहरीर में बताया कि शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे उसके पति जगतनारायण यादव, जेठानी नीलम यादव पत्नी सत्यनारायण और ननद विजय लक्ष्मी ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि तीनों उसे जबरन खेत में ले गए, जहां हाथ-लात से मारपीट की गई और गला व मुंह दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। पीड़िता के अनुसार, उसी समय 112 पीआरवी वाहन गश्त करता हुआ मौके के पास से गुजर रहा था।

पुलिस वाहन की लाइट देखकर आरोपी उसे अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद नेहा के शोर मचाने पर पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे उसकी जान बच सकी। नेहा ने यह भी आरोप लगाया कि उसके ससुर राम अछैवर और ननदोई धीरज यादव पुत्र अछेलाल निवासी सकरसी भी अन्य परिजनों के साथ मिलकर आए दिन उसे प्रताड़ित करते हैं और जान से मारने की धमकी देते रहते हैं।