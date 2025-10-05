police arrived at Bhojpuri star Pawan Singh's house as soon as his wife Jyoti arrived, causing huge uproar भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर हंगामा, पत्नी ज्योति के पहुंचते ही आ गई पुलिस, देखिए लाइव वीडियो, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह रविवार को अचानक उनके लखनऊ स्थित घर पहुंच गईं। पत्नी के घर पहुंचते ही पुलिस भी वहां आ धमकी और ज्योति को अपने साथ थाने चलने के लिए कहा। इस पर ज्योति ने साफ इनकार कर दिया।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 06:59 PM
भोजपुरी स्टार पवन सिंह की निजी जिंदगी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ स्थित घर पहुंची तो पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने ज्योति को अपने साथ थाने चलने को कहा तो उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस से केस के बारे में पूछा और कहा कि वारंट लेकर आइए तब ही चलेंगे। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर ज्योति ने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए। रोते-बिलखते हुए कहा कि जो अपनी पत्नी को पकड़ने के लिए पुलिस भेज रहा है वह समाजसेवा क्या करेगा। इसके साथ ही आम लोगों से इंसाफ की गुहार लगाई और आत्महत्या की धमकी तक दे डाली।

ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर बताया कि वे पति से मिलने लखनऊ स्थित उनके घर पहुंची थीं, लेकिन वहां उनका स्वागत पुलिस ने किया। ज्योति ने वीडियो में कहा कि अभी मैं पवन जी के घर पर आई हूं। लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर कराई है। मैं यहां जनता के कहने पर आई थी, लेकिन देखिए, ये लोग मुझे थाने ले जाने आए हैं। वे सिसकते हुए आगे बोलीं, मैं उनकी पत्नी हूं, फिर भी मुझे बेइज्जत किया जा रहा है।

वीडियो में ज्योति महिला पुलिसकर्मी से पूछती है कि किस केस में आप मुझे ले जा रही हैं। इस पर पुलिसकर्मी ने जवाब दिया कि कोई केस नहीं है, थाना प्रभारी ने बुलाया है। आप वहां बैठकर आराम से बात करिए। जब ज्योति ने वजह पूछी, तो पुलिस ने बताया कि उनका कोर्ट केस चल रहा है, जिसमें दोनों पक्षों ने शिकायतें दर्ज की हैं। पुलिस ने कहा कि अगर आपने आरोप लगाया कि आपके पति ने मारपीट की या मर्डर की धमकी दी तो यह कानून के तहत आता है। यह आपके लिए भी सुरक्षित नहीं है। ज्योति ने कहा कि मामला केवल मेनटेनेंस का है, मारपीट या मर्डर का नहीं है।

आत्महत्या की धमकी

ज्योति ने वीडियो में रोते हुए अपने वकील से बात की और दावा किया कि थाना प्रभारी उन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर वे थाने नहीं गईं तो झूठा केस दर्ज होगा। वे बोलीं कि मुझे पागल कर देंगे ये लोग। मैं अपने पति के घर आई, फिर भी एफआईआर क्यों? अगर जनता इंसाफ नहीं करेगी तो मैं इसी घर में जहर खाकर मर जाऊंगी। इसी घर से मेरी लाश जाएगी। ज्योति ने खुद को एक सीधी-सादी घर की बहू-बेटी बताते हुए कहा कि वे ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकतीं।

पवन पर गंभीर आरोप

ज्योति ने पवन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पवन जी समाज की सेवा करेंगे, सुधार करेंगे। चुनाव के दौरान मुझे बुलाकर प्रचार कराया, लेकिन 20 दिन बाद किसी लड़की के साथ होटल गए। यह कोई पत्नी कैसे बर्दाश्त करेगी। त्योति ने दावा किया कि पवन ने उनके साथ धोखा किया है।

गौरतलब है कि ज्योति और पवन सिंह की शादी 2018 को हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनके रिश्ते में दरार आ गई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इस घटना ने एक बार फिर उनकी निजी जिंदगी को चर्चा में ला दिया है। पवन सिंह पिछले ही हफ्ते अमित शाह समेत एनडीए के तमाम नेताओं से मिले थे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार पवन सिंह बीजेपी की तरफ से उतर सकते हैं।

