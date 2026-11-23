20 साल पुराने मामले में आजम खां पर चार्जशीट की तैयारी, नोटिस लेकर घर पहुंची थी पुलिस
करीब दो दशक पुराने जमीन कब्जे के मुकदमे में आजम खां को नोटिस तामील कराने के बाद पुलिस ने विवेचना तेज कर दी है। पुलिस अब मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है।
रामपुर, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के रामपुर में करीब दो दशक पुराने जमीन कब्जे के मुकदमे में आजम खां को नोटिस तामील कराने के बाद पुलिस ने विवेचना तेज कर दी है। पुलिस अब मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। एएसपी अनुराग सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच जारी है।
मामला वर्ष 2006 में तूती वाले मकबरे के पास स्थित जमीन से कब्जा हटवाने से जुड़ा है। इस जमीन पर पहले चक्की हुआ करती थी। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ मोहल्ला सराय सहादत यार खां निवासी अफसर खां ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि जमीन अफसर अली की थी और प्रशासन ने बिना नोटिस दिए ही कब्जा हटवा दिया था। शिकायत में इस कार्रवाई के पीछे आजम खां का इशारा होने का आरोप भी लगाया गया था। इसी शिकायत के आधार पर वर्ष 2007 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें आजम खां और तत्कालीन एसडीएम नलिन सिंह अवस्थी को नामजद किया गया था। मामले के विवेचक पवन कुमार शर्मा ने रविवार को आजम खां के घर पहुंचकर उन्हें नोटिस तामील कराया था। अब पुलिस विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में जुटी है।
एक दिन पहले घर पर नोटिस लेकर पहुंची थी पुलिस
2006 में गंज थाना क्षेत्र के तूती वाले मकबरे के पास जमीन से कब्जा हटवाए जाने के मामले में रविवार को यूपी पुलिस नोटिस लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के आवास पर पहुंची थी। पटवाई थाना प्रभारी पवन शर्मा पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे और करीब 20 मिनट तक इंतजार किया। इसके बाद पुलिस टीम ने अधिवक्ता को नोटिस सौंपा और वापस लौट गई।
मुकदमे में नामजद एसडीएम का हो चुका है निधन
मुकदमे में नामजद तत्कालीन एसडीएम नलिन सिंह अवस्थी का भी निधन हो चुका है। जमीन से कब्जा हटवाने की कार्रवाई को लेकर लगाए गए आरोपों का यह मामला लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया में है। इसी प्रकरण में रविवार को पटवाई थाना प्रभारी पवन शर्मा पुलिस टीम के साथ आजम खां के आवास पर नोटिस लेकर पहुंचे। टीम ने करीब 20 मिनट तक इंतजार किया। इसके बाद अधिवक्ता को नोटिस देकर पुलिसकर्मी वापस लौट गए। इस संबंध में एसपी रामपुर अनिल कुमार सिसौदिया का कहना है कि साल 2007 में जमीन पर कब्जा हटवाने के आरोप में एक केस दर्ज किया गया था। इस प्रकरण की जांच पवन कुमार शर्मा को दी गई है। वह नोटिस लेकर पहुंचे थे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।