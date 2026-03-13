Hindustan Hindi News
'ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है' लिखने वालों पर ऐक्शन, पुलिस ने दो महिलाओं समेत तीन को धर दबोचा

Mar 13, 2026 01:25 pm ISTPawan Kumar Sharma भाषा, सहारनपुर
दिल्ली-देहरादून राजमार्ग के किनारे सड़क पर आपत्तिजनक नारे लिखने वाली दो महिलाओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। महिलाओं ने हाईवे पर लिखा था- ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया था।

यूपी पुलिस ने सहारनपुर जिले में दिल्ली-देहरादून राजमार्ग के किनारे बिहारीगढ़ इलाके में सड़क पर आपत्तिजनक नारे लिखकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बता दें कि महिलाओं ने हाईवे पर लिखा था- ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया था।

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को गुरुवार शाम को तीनों गिरफ्तार किया गया। दिल्ली-देहरादून राजमार्ग के किनारे बिहारीगढ़ इलाके में सड़क पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लिखकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी मामले की जांच से पता चला कि इसमें शामिल लोग हिंदू रक्षा दल से जुड़े थे। पुलिस ने शांति भंग हो सकने और दंगों की आशंका के कारण कार्रवाई करते हुए गुरुवार की शाम को दो युवतियों सहित तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उन पर दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगे हैं।

एनएचएआई के कर्मचारी ने दर्ज कराई थी शिकायत

पुलिस ने बताया कि इस घटना के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक कर्मचारी ने बिहारीगढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं, बिहारीगढ़ थाने के प्रभारी अक्षय शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन आरोपियों की पहचान देहरादून की रहने वाली सुलेखा, शारदा और जितेंद्र राघव के रूप में हुई है। तीनों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का एक वीडियो 26 फरवरी को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें दिल्ली-देहरादून ग्रीन फिल्ड नेशनल हाईवे के एलिवेटेड फ्लाईओवर की प्रोटेक्शन शील्ड पर दो महिलाओं ने मुस्लिम समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखकर माहौल खराब करने की कोशिश की है। स्प्रे पैंट से लिखा गया कि ये हाईवे मुसलमानों के लिए नहीं है। उधर, सूचना मिलने थाना पुलिस मौके पर पहुंची और टिप्पणी पर काले रंग पेंट कर दिया। बाद में एनएचएआई कर्मचारी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

लोगों ने जताई नाराजगी

इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई और उसे कुंठित मानसिकता वाला बताया। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, 'मुसलमानों के लिए यह सड़क नहीं है' दिल्ली-देहरादून National Highway NH-72A पर हिंदू रक्षा दल की जाहिल औरतों ने यह लिखा। यह नफ़रत औरतें महिलाओं और हिंदुओं के नाम पर कलंक हैं।'

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

