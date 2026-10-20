विज्ञापन लेने गए पत्रकार की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन, तीन आरोपियों गिरफ्तार

हापुड़ में रविवार को विज्ञापन को लेकर हुए विवाद में पत्रकार के साथ मारपीट कर हत्या मामले में पुलिस ने आटा मिल मालिक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आटा मिल मालिक का बेटा अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

हापुड़, संवाददाता। यूपी के हापुड़ देहात में रविवार को विज्ञापन को लेकर हुए विवाद में दैनिक अखबार के पत्रकार के साथ मारपीट कर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने आटा मिल मालिक समेत तीन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आटा मिल मालिक का बेटा अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

ग्राम असौड़ा महल के पास रहने वाले डॉक्टर शाहरुख ने थाना हापुड़ देहात में दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि 18 अक्टूबर की दोपहर उनकी पत्नी ने फोन कर बताया कि उनके ससुर नसीम अहमद की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी है और उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। वह सीएचसी पहुंचे तो वहां मौजूद सलाउद्दीन, मुस्तकीम, मोनिका और शहाना ने बताया कि वह लोग नसीम अहमद के साथ अशोक कुमार गुप्ता आटा मिल वालों के यहां विज्ञापन लेने गए थे।

आरोप है कि वहां विवाद हो गया और इंद्रलोक कॉलोनी निवासी अशोक कुमार गुप्ता, अशोक का पुत्र कपिल, सर्वोदय कालोनी निवासी नरेश और चार पांच लोगों ने गाली-गलौज की। नसीम ने उन्हें गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने एक राय होकर उनके साथ बेरहमी से लात घूसों से मारपीट कर दी। बेरहमी से पिटाई के कारण नसीम अहमद की मौत हो गई।

तीन गिरफ्तार, आटा मालिक के बेटे की तलाश में जुटी पुलिस इस मामले अपर पुलिस अधीक्षक महेश कुमार ने बताया कि नसीम हत्याकांड में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आटा मिल मालिक पुरानी मंडी पक्का बाग निवासी अशोक कुमार गुप्ता, मोहल्ला इंद्रलोक निवासी कपिल अग्रवाल, मोहल्ला सर्वोदय कॉलोनी निवासी नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। उधर, पत्रकार नसीम अहमद का शव रविवार देर रात पोस्टमार्टम के बाद उनके आवास विकास कॉलोनी स्थित आवास पर लाया गया। शव के पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी जायदा, पुत्री मंतशा, अदीबा का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

वहीं, एसपी मधुबन कुमार सिंह ने बताया, एक दैनिक अखबार के पत्रकार एक फ्लोर मिल पर विज्ञापन लेने गए था। बताया गया कि यहां उनके साथ मारपीट हुई और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, पीड़ित की तहरीर पर मिल मालिक की बेटे की तलाश की जा रही है.