Police arrested four Bangladeshis living in huts their brothers who provided shelter were also arrested यूपी में झोपड़ी डालकर रह रहे चार बांग्लादेशियों को पुलिस ने दबोचा, पनाह देने वाले सगे भाई भी गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में झोपड़ी डालकर रह रहे चार बांग्लादेशियों को पुलिस ने दबोचा, पनाह देने वाले सगे भाई भी गिरफ्तार

यूपी के कन्नौज में झोपड़ी डालकर रह रहे चार बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा है। इन्हें पनाह देने और यहां का आधार कार्ड बनवाने वाले दो भाइयों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले अगस्त महीने में एसटीएफ यहां से सात बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, कन्नौजSun, 28 Sep 2025 08:03 PM
यूपी के कन्नौज में लंबे समय से झोपड़ी डालकर रह रहे चार और बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा है। इन्हें पनाह देने और यहां का आधार कार्ड बनवाने वाले दो भाइयों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले माह दिल्ली की एसटीएफ यहां से सात बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करके ले गई थी। इस कार्रवाई के बाद ही कोतवाली पुलिस ने शनिवार को चार संदिग्धों और शेखपुरा के दो भाइयों को हिरासत में लिया था।

पुलिस के मुताबिक पूछताछ में संदिग्धों ने खुद के बांग्लादेशी होने की बात कबूल की है। यह भी बताया कि स्थानीय दो भाइयों ने उनके आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाने का आश्वासन दिया था। एक बांग्लादेशी के पास से दो आधार कार्ड बरामद भी हुए हैं। एक कन्नौज का तो दूसरा बांग्लादेश का। इसी आधार पर पुलिस इन सभी पर रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया है। सदर कोतवाली पुलिस ने संदेह के आधार पर शेखपुरा से अब्दुल शेख, तिलब मुल्ला, अफसर मुल्ला, रमजान उर्फ गोलू को हिरासत में लिया था।

कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक पूछताछ में चारों ने बताया कि वह लोग बांग्लादेश के अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं। पिछले कई सालों से शेखपुरा में झोपड़पट्टी बनाकर रह रहे हैं। यह भी जानकारी दी कि शेखपुरा निवासी जिम संचालक मो. शाहनवाज और उसके भाई ताजुद्दीन ने उन्हें अपने खाली प्लॉट में पनाह दी थी। दोनों भाइयों ने आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाने का आश्वासन भी दिया था। कुछ लोगों के आधार कार्ड बनवा भी दिए थे। इसी के चलते पुलिस ने दोनों भाइयों पर भी रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

चारों आरोपियों ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए सातों लोग भी बांग्लादेश के रहने वाले हैं। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि चारों बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली स्थित डिटेक्शन सेंटर भेजने की तैयारी की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा कि जिले में कहीं और तो इनका नेटवर्क नहीं फैला है।

Kannauj News Kannauj Latest News Up News अन्य..
