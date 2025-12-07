थाना प्रभारी की मौत की आरोपी महिला सिपाही को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेज दिया जेल

संक्षेप: उरई में थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की आत्महत्या मामले में आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला सिपाही की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

यूपी के उरई में थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की आत्महत्या मामले में आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला सिपाही की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मृतक थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की पत्नी माया राय ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने महिला सिपाही के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर उसे हिरासत में लिया था जो घटना के वक्त अरुण राय के आवास पर मौजूद थी और स्टाफ को गोली लगने की सूचना देकर वहां से फरार हो गई थी जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।

बीती शुक्रवार रात को कुठौंद थाना प्रभारी अरुण राय की पिस्टल से चली गोली से मौत हो गई थी। उनका शव रक्तरंजित हालत में थाना परिसर में बने आवास में मच्छर दानी के अंदर पड़ा मिला था और उनके सीने पर पिस्टल रखी हुई थी। घटना के बाद कोंच में तैनात महिला सिपाही उनके कमरे से चिल्लाते हुए थाने में पहुंची थी और घटना की जानकारी देकर मौके से भाग गई थी। उसके भागने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। जानकारी पर पहुंची थाना प्रभारी की पत्नी माया राय ने आरोपी मीनाक्षी पर हत्या का आरोप लगाते हुए एसपी को तहरीर दी थी। इस पर उसके खिलाफ हत्या की रिपोर्ट कुठौंद थाने में दर्ज की गई थी। रविवार को पुलिस ने आरोपी महिला सिपाही को न्यायालय में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया।

स्टाफ का कहना है कि महिला सिपाही करीब एक सप्ताह से इंस्पेक्टर के थाना स्थित आवास पर रुकी थी जबकि उसकी तैनाती कोंच में थी। लेकिन वह दस दिन से ड्यूटी से गैर हाजिर थी। फिलहाल पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि मीनाक्षी शर्मा ने पूछताछ में घटना के संबंध में क्या क्या बताया है। जालौन सर्किल के सीओ शैलेंद्र वाजपेई ने कहा कि थाना अध्यक्ष अरुण की मौत में नामजद हुई महिला सिपाही मीनाक्षी को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया फिलहाल मामले की जांच चल रही है।