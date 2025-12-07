Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPolice arrested female constable minaskhi sharma accused death station in-charge court sent her to jail
थाना प्रभारी की मौत की आरोपी महिला सिपाही को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेज दिया जेल

थाना प्रभारी की मौत की आरोपी महिला सिपाही को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेज दिया जेल

संक्षेप:

उरई में थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की आत्महत्या मामले में आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला सिपाही की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

Dec 07, 2025 05:58 pm ISTDinesh Rathour उरई
share Share
Follow Us on

यूपी के उरई में थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की आत्महत्या मामले में आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला सिपाही की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मृतक थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की पत्नी माया राय ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने महिला सिपाही के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर उसे हिरासत में लिया था जो घटना के वक्त अरुण राय के आवास पर मौजूद थी और स्टाफ को गोली लगने की सूचना देकर वहां से फरार हो गई थी जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीती शुक्रवार रात को कुठौंद थाना प्रभारी अरुण राय की पिस्टल से चली गोली से मौत हो गई थी। उनका शव रक्तरंजित हालत में थाना परिसर में बने आवास में मच्छर दानी के अंदर पड़ा मिला था और उनके सीने पर पिस्टल रखी हुई थी। घटना के बाद कोंच में तैनात महिला सिपाही उनके कमरे से चिल्लाते हुए थाने में पहुंची थी और घटना की जानकारी देकर मौके से भाग गई थी। उसके भागने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। जानकारी पर पहुंची थाना प्रभारी की पत्नी माया राय ने आरोपी मीनाक्षी पर हत्या का आरोप लगाते हुए एसपी को तहरीर दी थी। इस पर उसके खिलाफ हत्या की रिपोर्ट कुठौंद थाने में दर्ज की गई थी। रविवार को पुलिस ने आरोपी महिला सिपाही को न्यायालय में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया।

स्टाफ का कहना है कि महिला सिपाही करीब एक सप्ताह से इंस्पेक्टर के थाना स्थित आवास पर रुकी थी जबकि उसकी तैनाती कोंच में थी। लेकिन वह दस दिन से ड्यूटी से गैर हाजिर थी। फिलहाल पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि मीनाक्षी शर्मा ने पूछताछ में घटना के संबंध में क्या क्या बताया है। जालौन सर्किल के सीओ शैलेंद्र वाजपेई ने कहा कि थाना अध्यक्ष अरुण की मौत में नामजद हुई महिला सिपाही मीनाक्षी को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया फिलहाल मामले की जांच चल रही है।

सुरक्षा में हुआ मीनाक्षी का मेडिकल

कुठौंद थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय की मौत में मुख्य आरोपी बनी महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा का रविवार दोपहर लगभग 3 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठौंद में डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। मेडिकल के दौरान हालात ऐसे थे मानो पूरा स्वास्थ्य केंद्र पुलिस छावनी में बदल गया हो। भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने पूरे परिसर को घेर रखा ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति अंदर न पहुंच सके। पुलिस आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को थाने से प्राइवेट गाड़ी में पीएचसी लेकर पहुंची। जैसे ही वह उतरी तो महिला पुलिसकर्मियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। डॉक्टरी परीक्षण करीब 25 मिनट तक चला, जिसमें डॉक्टरों ने उसके शरीर की बारीकी से जांच की।स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट इस मामले की जांच में बेहद महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है, मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस उसे फिर प्राइवेट गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। उसके बाद लगभग आधा घंटा थाने में रूकने के बाद पुलिस प्राइवेट वाहन से ले गई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Orai Jalaun News Up Murder Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |