फर्जी CBI अधिकारी बनकर ब्लैकमेलिंग, युवती से 5 लाख ठगे, बंटी-बबली को पुलिस ने दबोचा

मंसूर अहमद और रोजी ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए इकरा को ब्लैकमेल किया और पीड़िता व उसके परिजनों से पांच लाख रुपये की वसूली की। गिफ्ट भेजने के नाम पर वारंट भेज दिया।

मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर ऑनलाइन पांच लाख रुपये की जबरन वसूली के मामले में एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से तीन मोबाइल, एक फर्जी आईडी कार्ड, एक फर्जी सर्च वारंट की छायाप्रति, एक बैंक पासबुक, एक चेक बुक और दो लाख से अधिक की नगदी बरामद की है। चार अप्रैल को इकरा पुत्री हारुन निवासी हुजूरनगर शाहपुर की व्हाट्सएप पर हिदायतुल्लाह खान से बातचीत हुई थी।

फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी

हिदायतुल्लाह ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए इकरा को ब्लैकमेल किया और पीड़िता व उसके परिजनों से पांच लाख रुपये की वसूली की। शाहपुर पुलिस ने संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। एसएसपी के आदेश पर थाना शाहपुर एवं सर्विलांस की संयुक्त टीमों का गठन किया।

रोजी और मंसूर अहमद गिरफ्तार टीम ने रविवार को मुखबिर की सूचना पर हजूरनगर मार्ग से अभियुक्त और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम 24 वर्षीय रोजी निवासी हजरत निजामुद्दीन सराय काले खां दिल्ली और 26 वर्षीय मंसूर अहमद निवासी गांव शेखपुरा नगीना वर्तमान पता एमबी रोड महरोली दिल्ली है।

सोशल मीडिया के जरिए इकरा से जुड़ा पुलिस पूछताछ में आरोपी रोजी और मंसूर अहमद ने बताया इकरा से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ। दोनों ने बताया ठगी के उद्देश्य से इकरा को बहन बना लिया था। मंसूर, इकरा से बात करने लगा और विश्वास में लेकर मंसूर ने इकरा को बताया तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहा हूं। इसके बाद इकरा को दूसरे नंबरों से कॉल कर उसे फर्जी सीबीआई अधिकारी की आईडी भेज तथा फर्जी सर्च वारंट भेजे। इकरा से ब्लैकमेल कर पांच लाख रुपये विभिन्न खातों में डलवा लिए।

दिल्ली के मंसूर और रोजी