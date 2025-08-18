टोल पर सैन्यकर्मी की पिटाई के बाद ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, बवाल के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

मेरठ-करनाल हाईवे पर टोल प्लाजा रणभूमि में बदल गया। श्रीनगर ड्यूटी पर जा रहे कार सवार राजपूत रेजिमेंट के जवान के साथ टोल कर्मियों ने न केवल अभद्रता की, बल्कि बर्बर तरीके से मारपीट भी कर दी। सोमवार को बढ़ते तनाव के बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

यूपी के मेरठ-करनाल हाईवे पर स्थित भूनी टोल प्लाजा रविवार देर रात रणभूमि में बदल गया। टोल कर्मियों ने राजपूत रेजिमेंट के जवान कपिल और उनके चचेरे भाई शिव के साथ अभद्रता करते हुए जमकर मारपीट की, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की खबर मिलते ही सोमवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण टोल प्लाजा पर जुट गए और हंगामा करने लगे। उधर, बढ़ते बवाल के बीच पुलिस ने दोपहर तक कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जवान कपिल हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर से लौटकर छुट्टी पर गांव आए थे और रविवार रात दिल्ली एयरपोर्ट से श्रीनगर ड्यूटी के लिए रवाना हो रहे थे।

सोमवार को टोल प्लाजा पर बवाल की सूचना पर एसपी देहात राकेश मिश्रा स्वयं मौके पर पहुंचे। उनके साथ कई थानों की पुलिस फोर्स के अलावा लाइन से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया गया। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को किसी तरह समझाया और शांति बहाल करने की कोशिश की। हालांकि ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने टोल वसूल रही कंपनी का लाइसेंस निरस्त करने की मांग करने लगे। इस बीच सरधना के पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम भी टोल प्लाजा पर पहुंचे। जहां पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा की सरकार में किसी भी सूरत में गुंडई को बर्दास्त नहीं किया जायेगा।

इस दौरान पूर्व विधायक ग्रामीणों के बीच सड़क पर ही बैठ गए। साथ ही संगीत सोम ने चेतावनी दी कि यदि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया, तो टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने उन्होंने एसपी देहात राकेश मिश्रा, एडीएम प्रशासन सत्य प्रकाश, एसडीएम सरधना उदित नारायण सेंगर समेत अन्य अधिकारियों को भी सड़क पर ही बैठाते हुए चेताया की वे धरने पर बैठने नहीं आए हैं, अगर वे धरने पर बैठ गए तो किसी की हैसियत नहीं है जो उन्हें धरने से उठा दे, और उनकी अगुवाई में फिर टोल प्लाज़ा पर एक लाख से अधिक लोग धरने में बैठेंगे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण 1.सचिन पुत्र मुकेश निवासी ग्राम पाचली थाना सरूरपुर मेरठ उम्र 30 वर्ष ।

2.⁠विजय पुत्र अरुण निवासी करनावल थाना सरूरपुर मेरठ उम्र 25 वर्ष ।

3.⁠अनुज पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम दुर्जनपुर थाना सरूरपुर मेरठ उम्र 28 वर्ष ।

4.⁠अंकित पुत्र दारा सिंह निवासी ग्राम छुर थाना सरधना जनपद मेरठ उम्र 26 वर्ष ।

5.⁠सुरेश राणा पुत्र राजपाल निवासी ग्राम बढ़हल थाना दोघट जनपद बागपत उम्र 56 वर्ष।